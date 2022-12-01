“Başkan Erdoğan’ın oy oranı yüzde 50-52 arası”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, katıldığı bir programda AK Parti ve Başkan Erdoğan'ın son oy oranını açıkladı. Muhalefetin anket oyununu anlatan Dağ, "Anket firmalarının birçoğu artık seçim yaklaştıkça anket açıklamaktan vazgeçecek. Geçen sene bol keseden atıyorlardı. Bizim Temmuz'dan itibaren sürekli yükselen bir trendimiz var. Parti olarak da, Cumhur İttifakı olarak da, cumhurbaşkanımız olarak da. Muhalefet AK Parti ve MHP'yi toplayıp geri kalan oyları kendine yazıyor" dedi. Son araştırmaların sonuçlarını da açıklayan Dağ, "Son yaptığımız araştırmalara göre, yüzde 40-42 arası parti oyumuz var. Cumhurbaşkanımızın da oy oranı yüzde 50-52 arasıdır. Gittikçe yükselmekte olan bir trendimiz var" ifadelerini kullandı.

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