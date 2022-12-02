HDP’nin Edremit İlçe Başkanı S.K. tutuklandı

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye getirilen şüphelilerden HDP'nin ilçe başkanı S.K. çıkarıldığı hakimlikçe "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklandı. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakimliğe sevk edilen diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.K'nin bir dönem Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (ANYAKAY-DER) başkanlığını yaptığı da belirtildi.

SUAT SALGIN