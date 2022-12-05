CHP’den TBMM’de provokasyon!

2023 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülürken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yalan ve iftiralardan ibaret siyasetini Gazi Meclis'te de yineledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu "Bu meclise Gazi Meclis diyorsunuz değil mi? Öyle diyorlar..." sözlerini kullanarak TBMM'yi hedef aldı.

Kılıçdaroğlu AK Partili vekillerin tepkilerine ise 'Bırakın bu ayakları' diyerek skandal bir yanıt verdi.

CHP grubu ile birlikte bütçe görüşmelerinde provokasyona imza atan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Bakan Soylu sert tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu;

Polise, Jandarmaya, Mehmetçiğe, devlete "Cari açık uyuşturucuyla kapatılıyor" iftirasını ispat edemeyip lafın altında kalınca

Jeremy Rifkin de tutmayınca bayatlamış iftira/dedikodularla gündem değiştirme çabasında.

İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir"