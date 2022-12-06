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Haberler Politika ‘Altılı masanın anketinde tercihim sınıf arkadaşım olur’

‘Altılı masanın anketinde tercihim sınıf arkadaşım olur’

6.12.2022

‘Altılı masanın anketinde tercihim sınıf arkadaşım olur’
MHP Genel Başkanı Bahçeli, bütçe görüşmelerine katıldı. Bahçeli, oturuma verilen arada gazetecilerle bir araya geldi. 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için anket yaptıracağı iddiasını yorumlayan Bahçeli, "Eğer birisi anketle bana gelip derse ki 'Böyle bir 6 kişi anket yapıyoruz. Siz bu ankette kime evet dersiniz ya da benimsersiniz?' Tercihim, sınıf arkadaşım olur" dedi. Bahçeli, 'sınıf arkadaşı' ifadesinden kastının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olup olmadığı sorusuna ise "Sınıf arkadaşım" yanıtını verdi.
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