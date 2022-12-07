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Haberler Politika CHP liderinin yeni danışmanının sözleri partiyi karıştırdı

CHP liderinin yeni danışmanının sözleri partiyi karıştırdı

7.12.2022

CHP liderinin yeni danışmanının sözleri partiyi karıştırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İkinci Yüzyıla Çağrı" programında ekonomi danışmanı olarak açıkladığı Daron Acemoğlu, parti içerisinde yeni bir huzursuzluk başlattı.

Acemoğlu'nun geçmişi CHP'lileri şaşırtmaya devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Daron Acemoğlu 'Dar Koridor' kitabında, Atatürk'ün devrimlerini ve dönemin CHP'sini despot olarak nitelendirirken, "Latin alfabesine geçiş, kıyafet devrimi ve dini kurumların yeniden yapılandırılması gibi pek çok reform, topluma danışılmadan yapıldı ve zorla dayatıldı. Bu reformlara direnenler, örneğin Batı tarzı şapka yerine 'fes' takmakta ısrar edenler kovuşturmaya uğradı. bazı durumlarda da infaz edildi" ifadelerini kullandı.

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