‘Sizin de nasıl genel başkan olduğunuz belli’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhabirlerle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı konuşmada saygısızlık yaptığını ifade eden Çelik, "Milletvekillerimize dönüp 'sizin nasıl vekil seçildiğinizi biliyoruz' diyor. Evet bizim vekillerimiz nasıl vekil oldu herkes biliyor, seçildiler. Ama sizin nasıl genel başkan olduğunuz bellidir. Milletin iradesi ile seçilen vekillere bunu söylemesi milletle kavgadan başka bir şey değildir. Bütün dünyada diktatörlerin bir özelliği vardır, diktatörler halktan korkarlar ve tankların arkasına saklanırlar. 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız milli iradeye sahip çıktı ve kendisini öldürmek isteyen tankların arasından geçip geldi. Tanklar kime yol veriyorsa diktatör odur. Kılıçdaroğlu tankları geçip, televizyondan seyretti. Kılıçdaroğlu darbeye darbe diyemeyen

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