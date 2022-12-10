O fotoğrafın sırrı çözüldü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun, kendisi hakkında iftiralar atan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıtı gecikmedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki akşam saatlerinde sosyal medya hesabında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kabulüne ait kesik bir fotoğraf paylaştı.

'SORACAKLARIMIZI BEKLE'

SOYLU paylaşımında "FETÖ'cülerin, PKK'lıların ve bilumum kaçkınların sözcüsü Kılıçdaroğlu; devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı, dördüncüsü de yarın. Bir de bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak" ifadelerine yer verdi. Paylaşılan fotoğrafta sadece Kılıçdaroğlu'nun verilmesi, elini sıktığı kişinin ise kesilmesi dikkat çekti. BU kişinin kim olduğu ise çok geçmeden ortaya çıktı. Bakan Soylu'nun paylaştığı kesik fotoğraftaki kişinin pek çok suçtan kaydı bulunduğu öne sürülen Hamza Güler olduğu ortaya çıktı. Hamza Güler'in suç dosyası oldukça kabarık olduğu görüldü. Güler'in Batman ilinde görülen davalarında yok yok.

GÜLER'İN "Yaralama, ruhsatsız silah taşıma, mala zarar verme, kamu malına zarar verme, suç işlemek amacıyla örgüte üye olma" suçlarından yargılandığı ortaya çıktı. Güler'in en dikkat çeken dosyasının ise Kılıçdaroğlu'nu zora sokacağı görülüyor.

BATMAN 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlam suçundan Hamza Güler'i cezaevine gönderdiği tespit edildi.

CEZAEVİNDE YANGIN ÇIKARDI

GÜLER'İN, tutuklu bulunduğu süre içerisinde Batman M Tipi Cezaevi'nde 2020 yılında infaz yasasına karşı başlatılan isyana karıştığı ve bu nedenle kasten yangın çıkarma, kamu malına zarar verme suçlarından dava edildiği belirlendi.