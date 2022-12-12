Muhalefete Togg’lu cevap!

Sanayİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli araç Togg ile TBMM'ye geldi. Varank'a AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da eşlik etti. Bakan Varank, Türkiye'nin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüştüğünü söyleyerek, "Biz TOGG'tan rica ettik, bütün izinlerimizi aldık, plaka dahil bugün Meclisimize geldik. 60 yıl önce Devrim arabası hayali Meclis'te son bulmuştu. Birileri öyle bir milli projeyi hazmedememişlerdi. Türkiye'nin otomobili Togg'u Meclis'e getirdik" dedi.



MART'TA SATIŞA ÇIKIYOR

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Madem Togg var. Niye Togg ile gelmiyorsun' diye laf atıldığını söyleyen Bakan Varank, "Ben de muhalefeti dinliyorum. Onların tavsiyesine uygun şekilde Togg ile buraya geldik" dedi. Aracın 29 Ekim'de üretim bandından indiğini söyleyen Bakan Varank, "Tip onayı alındığında bu araçlar satılabilir olacak. Nasıl bir satış stratejisi uygulanacağı açıklanacak. Mart ayında satışa başlayacak" ifadelerini kullandı. 'Bakanlıklar kullanacak mı?' sorusu üzerine Varank, "Bakanlıklar sıraya girer diye düşünüyorum. Araç, size güven veriyor, konforlu bir araç. Bakan olduğumdan beri hibrit araç kullanıyorum" dedi.

DİĞER