Uşak İP’te yaprak dökümü sürüyor

UŞAK İYİ Parti'de il ve ilçe başkanlarının görevden alınıp yönetimlerin feshedilmesinden sonra, atanan yeni İl Başkanı ve yönetim ile sorun yaşayan isimler birer birer istifa ediyor. İlk olarak İP'li Belediye Meclis Üyesi Uğur Keskin partisinden istifa ettiğini açıkladı. Bağımsız olarak belediye meclis üyeliğine devam edecek olan Keskin, istifasıyla ilgili açıklama yaptı

"DAR GÖRÜŞLÜ TEŞKİLAT"

UŞAK il teşkilatı kurucusu olarak çıktığı yolda partinin kuruluş amaçlarından sapması nedeniyle istafa ettiğini dile getiren Keskin, "Çok büyük umutlarla, çok büyük bir hayalle, iyi bir niyet ile başlayan bu rüyaya, başlangıçtaki amaçlardan uzaklaşarak, taban tabana zıt bir uygulama ile fertlerin özgürlüğüne, açık fikirliliğe, birlikte çalışma kültürüne sahip olmayan ve dar görüşlü kült bir teşkilatla, kitlelere ulaşmanın mümkün olmadığını, gerçekleştirilecek amaçtan çok uzaklaşıldığını, cebirin, şiddetin, kaba kuvvetin hakim olduğu, düşünce farklılığına tahammülsüzlüğün örneklerinin sergilendiği, bir ortamda siyasi çalışma olanağı kalmamıştır. Bu vesile ile kamuoyu önünde basın ve hemşehrilerimle içinde bulunduğumuz ahvali özetleyerek, partiden istifa ettiğimi, sizlerle paylaşmayı bir zaruret ve mecburiyet addederim" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE