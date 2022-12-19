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Haberler Politika Kılıçdaroğlu’nun yokluğu İYİ Parti’nin lehine oldu

Kılıçdaroğlu’nun yokluğu İYİ Parti’nin lehine oldu

19.12.2022

Kılıçdaroğlu’nun yokluğu İYİ Parti’nin lehine oldu
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, katıldığı canlı yayında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kararın açıklandığı gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun o gün Saraçhane'de olmamasının İYİ Parti'nin lehine olduğunu ifade eden Çıray, 'Sayın Akşener'in İmamoğlu'yla ilgili hızlı aksiyon almasının faydası olduğunu düşünüyor musunuz?' sorusuna, "Çok. Bu işte milletin gözü önündeki asıl millet o sırada bir dal aradığında sizi oraya dal uzatıyorsanız onun hemen karşılığını verir" cevabını verdi. Çıray, "Kemal Bey'in orada olmaması, Kemal Bey'in aleyhine bir durumu oldu?' sorusuna ise, "Yani bizim lehimize oldu" ifadesini kullandı.
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