Gözler Kılıçdaroğlu’na çevrilmişti! Açıklama geldi: Herkes Bay Kemal’i beklesin

Son dakika... CHP ve İYİ Parti arasındaki adaylık savaşı tırmanıyor. İYİ Parti'nin adaylık için İmamoğlu'nu öne çıkarmasının ardından Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i sert sözlerle uyarmıştı. Kimse partinin iç işlerine karışmasın diyen Kılıçdaroğlu, bugün de partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU AÇIKLAMASI: BABA-OĞUL GİBİYİZ

Partisinin grup toplantısın da konuşan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile baba-oğul ilişkimiz var dedi. Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: Ekrem İmamoğlu ile Baba-Oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar, benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak, boynumun borcudur.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ADAYLIK SİNYALİ

Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına her fırsatta tepki gösteren Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda kendi adaylığının sinyalini verirken, "Herkes Bay Kemal'i beklesin ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE VETO ETMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu, hem Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın hem de İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık iddialarını, ikisini de görevlerinin başında (belediye başkanlığında) görmek istiyorum diyerek veto etmişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'E TEPKİ: "İÇ İŞLERİMİZE KARIŞMA"

Akşener'in 'İmamoğlu ve Yavaş'a hayır' demeyiz açıklamalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır. Her parti kendi içerisinde değerlendirmesini yapmalı." dedi ve ortağını açıkça ikaz etti.