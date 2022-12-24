Ekrem İmamoğlu’nun ablası Meral Akşener dayısı ise İngiltere

Ekrem İmamoğlu'nun ne ailesi varmış, yeni yeni öğreniyoruz. Ucuz kahramanın Saraçhane şovu, İmamoğlu'nun bilmediğimiz aile yapısını aydınlattı. Saraçhane şovundan uzak kalan CHP Genel Başkanı, savrulmaları önlemek amacıyla, "Ankara'ya gel Ekrem" dedi. Yaptığı konuşmada, 'baba- oğul' olduklarını açıkladı.

Aziz milletimiz, Ekrem İmamoğlu'nun babasının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu bilmiyordu, öğrendi. Bitmedi, Saraçhane şovu İmamoğlu'nun ablasının Meral Akşener olduğunu gösterdi.

Tamam İmamoğlu'nun babası ve ablasını öğrendik.

Peki dayısı kim acaba? Kim olacak, derin İngiltere.

SARIYER'DE BALIK SEFASI

Belediye başkanı olduğu zaman İngiltere'nin İstanbul başkonsolosu ile kanka olduğu ortaya çıktı. Belediye başkanlığının birinci ayında İngiltere'ye gitti. Derin İngiltere olarak bilinen meşhur Chatam House'da CEO'larla tanıştırıldı. İstanbul'u kar perişan etmiş, milyonlarca İstanbullu caddelerde, yollarda esir olmuşken Ekrem İmamoğlu, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominik Chilcott ile Sarıyer'de balık sefası yaptı.

Dayısının derin İngiltere olduğunu biliyorken bir baktık, ucuz kahramanın Saraçhane şovu sonrası İngiliz basını coştu. İngilizlerin meşhur Times, Financial Times ve Guardian gazeteleri Ekrem İmamoğlu'nu havalara çıkardı.

BBC, Reuters yayın organları birinci haber yaptılar.

Ucuz kahraman İmamoğlu'nu kuyudan çıkarma tiyatrosunu sahnelediler.

Doğaldır, İmamoğlu'nun ablası Meral Hanım da bu tiyatronun önemli aktörü olduğunu gösterme şansı buldu. İmamoğlu'nun dayısı bundan sonra neler yapacak, göreceğiz.

Biz yeniden babasının neler yaptığına dönelim.

BABA-OĞUL METAFORU

CHP'nin arka bahçesinin önemli kalemleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Gel Ankara'ya Ekrem' deyişi sonrası meydana çıkan tabloyu 'baba-oğul metaforu' başlığı ile değerlendirdiler.

Ne imiş bu metafor?

Kılıçdaroğlu, hem hiyerarşi hem de devamlılığı anlatıyormuş.

Kılıçdaroğlu bir yandan "Partinin bir numaralı ismi benim, cumhurbaşkanlığı adaylığını istiyorum" diyormuş, diğer yandan, "Ama benden sonra parti yönetiminde senin şansın büyük" mesajı veriyormuş.

Ben yılların siyaset gazetecisiyim.

Vallahi baba-oğul metaforunu ben böyle okumadım.

Bana göre Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na Meral Akşener'in sahip çıkmasından çok rahatsız olmuş. 'Gel Ankara'ya Ekrem' diyerek, 'Meral Hanım, o sizin değil, bizim partinin adamıdır.

Benim emrimdeki bir adamdır.

Bak, çağırdım geldi, konuşturmadım.

Gel derim gel, otur derim oturur' havası verdi.

24 SAATTE İMAMOĞLU KAZIĞI

Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında 24 saat içinde çok ilginç kazıklama mesajları oldu. 19 Aralık Pazartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu, 'Gel Ankara'ya Ekrem' dedi. İmamoğlu, öğleden sonra bir yazarla buluştu.

Bir gün sonra gazetede çıkacağını bilerek öyle laflar çaktı ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu sormayın.

20 Aralık Salı günü İmamoğlu Ankara'ya geldiğinde laf sokmaları gazetede çıkmıştı. Daha TBMM'ye gelmeden, İmamoğlu'nun CHP'nin arı kovanına soktuğu çomakları hem Kılıçdaroğlu hem de CHP polit bürosu okumuştu bile. Ankara'ya gelirken İmamoğlu, Kılıçdaroğlu subliminal laflar çakıyordu: "Teknik direktör (Meral Hanım mı?

Kılıçdaroğlu mu?) beni oyuna sokar veya sokmaz. Ama oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum. Skoru değiştirecek bir oyuncuyum. Ben muhalefetin 'kazanacak aday' belirlemesini istiyorum. Kim olur ona liderler karar verecek ama kazanacak biri olmalı." Şu laf sokmalara bakınız?

Meral Akşener gibi 'kazanacak aday' diyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamaycağını söylüyor. Skoru değiştirecek oyuncu imiş. Demek skor kötü. Kılıçdaroğlu'nu skoru değiştirecek oyuncu olarak görmüyor.

SONUÇ

HELE hele bir son cümlesi var ki ucuz kahramanın, evlere şenlik: "Yarın iktidar biz olursak, İstanbul'da tarih yazarım. İstanbul'un efsane belediye başkanı olurum.

Bakın iddialı konuşuyorum, İstanbul'un değil, dünyanın en başarılı belediye başkanı olurum.

İstanbul'da tarih yazmak için kazanacak adayı bulup çıkarmamız lazım." Ucuz kahraman 2024 yılında İstanbul CHP belediye başkanlığını kazanacak aday çıkarmaktan bahsediyor. Bu cümlenin satır arası ne diyor: "Ben skoru değiştirecek oyuncu olarak Cumhurbaşkanı adayı olurum. Sonra da 2024 için İstanbul'u kazanacak aday bulma işine de girerim." Ablasının bir tanesi İmamoğlu işte bu. Bu ne kibir, bu ne kendisini dev aynasında görme. Kılıçdaroğlu 75 yaşına girdi. O cumhurbaşkanlığı adaylığı için yanmasın da kim yansın?