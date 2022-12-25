CHP’de İmamoğlu depremi (6.9!)

CHP'deki deprem çadırından fısıltılar siyaset kulislerine yansıyor.

Kulislere düşen haberler:

KARAYALÇIN SENDROMU VAR

KILIÇDAROĞLU, Ekrem İmamoğlu'nu (Meral Akşener'e rağmen) Cumhurbaşkanı adayı yaptırmayacak. Neden yaptırmayacağının peşine düştüm.

KILIÇDAROĞLU'NUN KARAYALÇIN SENDROMU bilgisine ulaştım. Bilindiği gibi 1989 yılında SHP(CHP) Murat Karayalçın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmıştı.

Görevde iken Başkanlığı bırakıp SHP Genel Başkanlığına soyunmuş ve DYP-SHP koalisyonunun Başbakan Yardımcısı olmuştu.

O tarihten 2019'a kadar AK Partili Melih Gökçek'in elinden Ankara'yı alamadılar, bir daha CHP seçim de kazanamadı.

Kılıçdaroğlu'nun KARAYALÇIN SENDROMU'na bir daha uğramama psikolojisi yaşadığı, bu nedenle İstanbul Belediye Başkanlığını kaybetmemek için Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yapmayacağı öne sürülüyor.

Nitekim Kılıçdaroğlu'nun Polit Bürosu'nda sık sık 'İstanbul Belediye Başkanlığını kaybetmemeliyiz. Murat Karayalçın çok iyi bir örnek.

2024 Belediye seçimlerine Ekrem İmamoğlu başkanlığında girmek zorundayız' dediği belirtiliyor.

KILIÇDAROĞLU ÇOK KIZDI

Kemal Kılıçdaroğlu ve Polit Bürosu'nun (Başta Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı) Almanya'dan dönmesini beklemeden Ekrem Meral Akşener ile çok konuşulan, 'SARILMA RESİMLERİ'nden ve otobüsün üstüne çıkıp, 'yangından mal kaçırır' misali Akşener ile miting yapmalarından çok rahatsız olduğu belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu'nun kararı belli. Almanya'dan döndü, İmamoğlu'na, "Hiç moralini bozma. Gülümsemeni sürdür.

Hayata gülümsemeyle bak.

Eşine, çocuklarına, yakınlarına gülümsemeyle bak ve 16 milyon insana gülümsemeyle hizmet et. Bundan en ufak bir endişen olmasın. 16 milyon seni kucaklıyor" dedi.

Öğleden sonra da, Altılı masa mitinginde, 'Ekrem İmamoğlu'nun arkasında 16 milyon İstanbullunun desteği var' lafını tekrarladı. Kılıçdaroğlu'nun 3 kez 16 milyon vurgusu yapıp, "Sen İstanbul'a hizmete devam et" anlamına gelen sözleri, İmamoğlu'na net bir şekilde, "Aklından geçirme, aday benim. Başkansın sen, başkan kal' mesajı veriyor" diye yorumlanıyor.

Peki Meral Akşener ne yaptı?

Kılıçdaroğlu'nun gözünün içine bakarak, "İmamoğlu'nun arkasında 85 Milyon var" dedi.

EVET. Meral Akşener CHP'nin altını oyarken, CHP ile İP papaz olmuş durumda.

İMAMOĞLU YERİNE OYNAYAN

Düşenin dostu olmaz derler.

İmamoğlu'nun siyasi yasağının kesinleşme ihtimali üzerine CHP derinliğinde İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda bazı CHP'li isimlerin İstanbul 2024 belediye başkan aday hazırlıkları kulisine başladıkları duyuluyor.

SEÇİM SENARYOLARI

Siyaset kulislerinde Altılı Masa'nın ORTAK ADAY çıkaramayacakları, bu durumda ÇOKLU ADAY FORMÜLÜNÜN ağırlık kazanması yoğun şekilde konuşulurken, SEÇİM TARİHİ SENARYOLARI da hızlanmış durumda.

CUMHURBAŞKANLIĞI VE MECLİS SEÇİMLERİ'NİN, 30 Nisan ile 7 ve 14 Mayıs tarihlerinde yapılabileceği dillerde dolaşıyor. 14 Mayıs konusunda beklenti yüksek, ancak Altılı Masa'da bu tarihe yönelik CHP ile İyi Parti'nin anlaşmazlığı dile getiriliyor. İP bu tarihe 'evet' derken, CHP ise "Hayır, seçim zamanında olsun" düşüncesinde. 30 Nisan tarihini ifade edenler, ikinci turun da 14 Mayıs'ta olmasını dile getiriyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun 6 Nisan gününden başlayarak herhangi bir Nisan ya da Mayıs seçimine hazır olduğu, bu Eğer 30 Nisan olursa, 55 günde seçimin yapılabileceğini belirtiyorlar.

14 Mayıs'ta yapılırsa, 20 Mart tarihi seçimin başlangıcı olacak (56 günde seçim).

SONUÇ

TÜRKİYE yaklaşık 5 ay sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimine kilitlenmiş durumda. Cumhuriyet'in 100. yılına girilirken yapılacak oylamayı iktidar da muhalefet de "kader seçimi" olarak nitelendiriyor. Seçim sürecinde HDPKK'nın kapatma davasında atılacak bir adımın da seçimi nasıl etkileyeceği ve hesapları yoğunlaşmış durumda...

ALTI ARTI HDP

MASASI'na hatırlatırız: Kader üstünde kader vardır. Göklerden gelen bir karar vardır. İnşallah, 2023 seçimleri BÜYÜK TÜRKİYE-BAĞIMSIZ

TÜRKİYE yolunda yürüyenlerin olacak. Washington'a, Londra'ya, Berlin'e bakan Altılı Masa'nın da gözleri de şaşacak diye düşünüyorum.