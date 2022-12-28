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Haberler Politika 6’lı masadakiler yıkım ekibi gibi

6’lı masadakiler yıkım ekibi gibi

28.12.2022

6’lı masadakiler yıkım ekibi gibi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Partili ilçe belediyeleri ve teşkilatları ziyaretlerde bulunmak üzere Aydın'a geldi. Türkiye'de iktidara talip olan 6'lı masanın, hiçbir vizyon üretemediğini ifade eden Özhaseki, "Algının her şey olduğuna inanmışlar. Yapılmayanı yapılmış gibi gösteriyorlar. Yalan söylemekte sakınca da görmüyorlar. Masadakilerin nasıl birbirine düştüklerini görüyoruz. Sadece Recep Tayyip Erdoğan gitsin de gerisi ne olursa olsun düşüncesindeler. Yıkım ekibi gibiler. Masanın altındaki diyor ki; "Ben olmasam yerel seçimleri kazanamazdınız" diyor. Ona ne vereceksiniz Milli Savunma, Kültür, Milli Eğitim Bakanlığını verebilir misiniz? Bunlar yıkım ekibi" diye konuştu.

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