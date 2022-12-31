Altılı masanın 5 Ocak düellosu

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener kılıçlarını çekti. Altılı masada hava karardı. Siyasetin dar koridorlarından ve sisli bulvarlarından gelen haberlere göre 5 Ocak 2023 günü yapılacak altılı masa toplantısı, sert geçecek. Masada kılıcını çekmeye hazırlanan bir başka liderden (A.B) bahsediliyor. Altılı masa etrafında, 'Kılıçdaroğlu, dönülmez akşamın son ufkunda. Vakit çok geç' şarkısı mırıldanıyor. Evet Kılıçdaroğlu da Akşener de dönülmez noktaya geldiler. Sürpriz gelişmeler olmadığı takdirde (Ya Kılıçdaroğlu pes edecek ya da Akşener) Derin Amerika-Avrupa'nın CHPKemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurguladıkları altılı masaya dıştan biat edecekleri bir isim verme noktasına gelindiği konuşuluyor.

İMAMOĞLU'NUN AİLE YAPISI AYDINLANDI

Ucuz kahramanın Saraçhane şovu, İmamoğlu'nun bilmediğimiz aile yapısını aydınlattı. Aziz milletimiz Ekrem İmamoğlu'nun babasının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu bilmiyordu, öğrendi. Saraçhane şovu sayesinde ablasının da Meral Akşener olduğunu gösterdi. Tamam İmamoğlu'nun babası ve ablasını öğrendik. Peki dayısı kim acaba? Kim olacak, derin İngiltere... Belediye başkanı olduğu zaman İngiltere'nin İstanbul başkonsolosu ile kanka olduğu ortaya çıktı. Belediye başkanlığının birinci ayında İngiltere'ye gitti. Derin İngiltere olarak bilinen meşhur Chatam House'da CEO'larla tanıştırıldı. İstanbul'u kar perişan etmiş, milyonlarca İstanbullu caddelerde, yollarda esir olmuşken Ekrem İmamoğlu, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominik Chilcott ile balık sefası yaptı. Dayısının derin İngiltere olduğunu biliyorken bir baktık, ucuz kahramanın Saraçhane şovu sonrası İngiliz basını coştu. İngilizlerin meşhur Times, Financial Times ve Guardian gazeteleri Ekrem İmamoğlu'nu havalara çıkardı. BBC, Reuters yayın organları birinci haber yaptılar.

"GEL ANKARA'YA EKREM"

Ucuz kahraman İmamoğlu'nu kuyudan çıkarma tiyatrosunu sahnelediler. İmamoğlu'nun ablası Meral Hanım da bu tiyatronun önemli aktörü olduğunu gösterme şansı buldu. İmamoğlu'nun dayısı bundan sonra neler yapacak, göreceğiz. Muhtemelen siyasi yasak dolayısıyla Ekrem'den vazgeçme durumunda kalacak. CHP'nin arka bahçesinin önemli kalemleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Gel Ankara'ya Ekrem' deyişi sonrası meydana çıkan tabloyu 'baba-oğul metaforu' başlığı ile değerlendirdiler. Ne imiş bu metafor? Kılıçdaroğlu, hem hiyerarşi hem de devamlılığı anlatıyormuş. Ben yılların siyaset gazetecisiyim.

Vallahi baba-oğul metaforunu ben böyle okumadım. Bana göre Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na Meral Akşener'in sahip çıkmasından çok rahatsız olmuş. 'Gel Ankara'ya Ekrem' diyerek, 'Meral Hanım, o sizin değil, benim adamımdır. Bak, çağırdım geldi, konuşturmadım. Gel derim gel, otur derim oturur' mesajı verdi.

24 SAAT İÇİNDE İLGİNÇ KAZIKLAMA MESAJLARI

Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında 24 saat içinde çok ilginç kazıklama mesajları oldu. 19 Aralık Pazartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu, 'Gel Ankara'ya Ekrem' dedi. İmamoğlu, öğleden sonra bir yazarla buluştu. Bir gün sonra gazetede çıkacağını bilerek öyle laflar çaktı ki: "Teknik direktör (Meral Hanım mı? Kılıçdaroğlu mu?) beni oyuna sokar veya sokmaz. Ama oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum. Skoru değiştirecek bir oyuncuyum. Ben muhalefetin 'kazanacak aday' belirlemesini istiyorum. kazanacak biri olmalı." Meral Akşener gibi 'kazanacak aday' diyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını söylüyor. Skoru değiştirecek oyuncu imiş. Demek skor kötü. Kılıçdaroğlu'nu skoru değiştirecek oyuncu olarak görmüyor. 20 Aralık Salı günü İmamoğlu daha TBMM'ye gelmeden, CHP'nin arı kovanına soktuğu sopalar hem Kılıçdaroğlu hem de Polit Bürosu tarafından gazetelerde okunmuştu bile. Kılıçdaroğlu da İmamoğlu'nu konuşturmayarak 'Oğlum dikkat et' diyerek kulağını çekti.

KILIÇDAROĞLU'NA KÖTÜ HABER

Metropoll Araştırma'dan Kılıçdaroğlu'na kötü bir haber... Cumhurbaşkanı adayı olabilirse, Kılıçdaroğlu'na oy verme eğilimi anketine göre, CHP'lilerin bile yüzde 14,1'i Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini belirtti. İYİ Partililerin yüzde 26,4 ve Saadet Partililerin yüzde 64'ü Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıkladı. Yani Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olabilirse Millet İttifakı'ndan bile umduğu oyu alamıyor.

SONUÇ

BİR taraftan Meral Akşener çakıyor, diğer yandan ablasının bir tanesi İmamoğlu çakıyor. O Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yanmasın da kim yansın? Kılıçdaroğlu 75 yaşına girdi. Dönülmez akşamın ufkunda vakit çok geç.