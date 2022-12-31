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Haberler Politika Ateş cinayetinde 3 kişi gözaltında

Ateş cinayetinde 3 kişi gözaltında

31.12.2022

Ateş cinayetinde 3 kişi gözaltında

ANKARA'DA eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in (38) öldürülmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Doç. Dr. Sinan Ateş ve yanındaki arkadaşı Selman Bozkurt, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456'ncı Sokak'ta önceki gün, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Başından vurulan Doç. Dr. Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan yaralandı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Doç. Dr. Ateş'in cenazesi önceki gün memleketi Bursa'da toprağa verildi.

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