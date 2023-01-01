Yeni yıl, Türkiye yüzyılının öncü yılı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yılın kazananının Türkiye ve Türk milleti olacağını ifade etti. Bahçeli, "2023 Türkiye yüzyılının önsözü, ön yüzü, öncü yılı olacaktır" dedi. Bahçeli, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Savaşların, terör saldırılarının, ekonomik ve diplomatik şantajların, gıda ve enerji darboğazlarının, insani ve vicdani krizlerin dünyayı esaret altına aldığını belirten Bahçeli, Türkiye'nin, zaman içinde karşılaştığı zorlu etapları aşa aşa yüzüncü yıldönümüne eriştiğini vurguladı.

KUTUP YILDIZI GİBİ PARLADI

BAHÇELİ, "1923'ün kurucu ruhu 2023 yılının geniş ufkuyla birebir kenetlenmiştir. Haricimizdeki gölgeli ve gergin olaylar zinciri vasat buluyorken Türkiye müstesna atılımlarıyla, siyasi istikrarıyla, diri mücadelesiyle, parlak dirayetiyle, başkent Ankara'nın vizyonunu Kızılelma ülküsüyle kavrayan politikalarıyla kutup yıldızı gibi parlamıştır" dedi. Türkiye'nin söz dinleyen değil, söz geçiren ve sözünü dinleten bir ülke mertebesine çıktığına değinen Bahçeli, mesajının devamında şunları kaydetti: "2023, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın önsözü, ön yüzü, öncü yılı olacak, lider ülke Türkiye'nin timsali, nişanesi, haysiyet ve hedef yılı halinde tecelli edecektir.

'SÖZÜNÜ DİNLETEN ÜLKE'

2023 yılı, Cumhuriyet'in kuruluş namusunun her manadaki müdafaasını millet iradesiyle pekiştirip cumhurun müstesna zaferiyle perçinleyecektir ve müteakip yıllar Türkiye'nin şahlanışına, zulme yandaşlık edenlerin dağılmasına, zillete düşenlerin dağınıklığına mutlaka sahne olacaktır. 2023'ün kazananı Türkiye ve Türk milleti olacaktır. Yeni yılın giriş kapısı Lider Ülke Türkiye'ye açılmakta, 2023'ün ilk adımı Türk ve Türkiye Yüzyılının müjdesidir."

BURCU ŞEN