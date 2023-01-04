Bezircilioğlu’nun sözü İYİ Parti’de sıkıntı çıkardı

İYİ Parti İzmir'de 22 Ocak'ta yapılacak il kongresi öncesi kulisler kaynıyor. "Genel Merkez'in sıcak baktığı aday" diyerek ortaya çıkarılan ancak bunun doğru olmadığı ortaya çıkan 4 adaydan Sinan Bezircilioğlu'nun, verdiği bir yemekte söylediği söz tartışma konusu oldu. Parti yöneticilerine Konak'taki bir otelde bir yemek veren Bezircilioğlu'nun burada "60 kişilik yönetim kuruluna mevcut yönetimden ve başkanlık divanından kimseyi almayacağım" dediği öğrenildi.

ADAYLAR ÇALIŞIYOR

BEZİRCİLİOĞLU'NUN bu sözünün parti yöneticileri arasında rahatsızlık yarattığı belirtildi. Bu arada Bezircilioğlu'nun merkezdeki ilçe teşkilatlarına gerçekleştirdiği ziyaretleri tamamladığı, dün de Torbalı ilçe teşkilatıyla buluştuğu kaydedildi.

ÖTE yandan İl Başkan adaylarından Öztürk Keskin, Şakir Genç ve Oğuzhan Yar da çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca, İyi Parti'de tanınmış isimlerden avukat Ülkü Doğan'ın da il başkanlığı yarışına katılabileceği de kulislerde konuşulanlar arasında yer aldı. Ancak Ülkü Doğan'ın asıl hedefinin milletvekonuşulanlar kili adaylığı olduğu da dillendiriliyor. İsmi adaylık için geçen Emre Eryıldıkili ran ise, hala bir açıklama yapmadı.