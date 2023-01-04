‘Seçim zamanında da olsa erken de olsa biz hazırız’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Yaklaşan seçimleri hatırlatan Bahçeli, "İster zamanında yapılsın isterse erkene alınsın, biz iki seçeneğe de varız ve hazırız. Seçim kararının alınabilmesi için ya 360 milletvekilinin 'evet' oyuyla Meclis kararı gereklidir ya da Cumhurbaşkanımızın yetkisine dayanarak Türkiye'yi seçime götürmesi lazımdır. 6'lı masayı oluşturan partilerin 6 Nisan'dan önce yapılacak bir seçime sıcak bakıp, sonrası için ipe un sermesi dengeli bir siyasi tavır değildir. Biz bunları bir türlü çözemedik uzaktan mı adamlar, adamlıktan mı uzaklar, belli değildir. Bir defa kendi aralarında uzlaşmaktan acizler" dedi.

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını açıklamamasını da eleştiren Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu adaysan çık açıkla, değilsen adayınız kim ondan bahset. Madem aday belli olur olmaz bacanızdan beyaz duman çıkaracaksınız, o halde yerini ve zamanını paylaş da bilelim. Anlaşılan cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması 6'lı masada deprem yaratmaktadır. Kılıçdaroğlu'nun ergenler gibi sosyal medyada Türkçesi 'yükleniyor' manasına gelen 'loading' mesajıyla meşgul olması perişanlığın ve pişkinliğin alametidir" diye konuştu.

'ÜÇ HİLALİ YARGILATMAYIZ'

CUMHURİYETİN yeni yüzyılına lider ülke Türkiye'nin şeref madalyasını asacaklarını söyleyen Bahçeli, "Önümüzü kesmek için pusu kuranlar gene olacaktır. Hiç kimse sabrımızı yanlışa yormasın. Ağızlarını tetik, dillerini tüfek yaparak ha bire nefret ve nifak kusan hayasızlara 2023'ün hedeflerini kirlettirmeyeceğiz, üç hilali de yargılatmayacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasi şeref ve onuruna musallat olan kepazeleri asla affetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

CUMHURİYET'İN YÜZÜNCÜ YILINA ÖZEL MADENİ 1 TL

DEVLET Bahçeli, grup toplantısının çıkışında basın mensuplarına Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel basılan madeni 1 TL'yi gösterdi. "Milli paramızı görün" diyen Bahçeli'nin ayrıca 'Türkiye Cumhuriyeti 100 yıl' yazan bir yüzük taktığı da görüldü.