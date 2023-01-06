6’lı masadan ’Kukla Cumhurbaşkanı’ formülü! Çok sert tepki: Şaka gibi, tam bir kaos düzeni...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dünkü 6'lı masa toplantısı sonrası dikkat çeken açıklamalar yaptı. Davutoğlu, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayının liderlerin imzası olmadan hiçbir şey yapamayacağını deklare etti. Davutoğlu, oyunun kurallarını çizdiklerini, Cumhurbaşkanının imza yetkisine eş şekilde 6 liderin imza yetkisi olacağını söyledi. Davutoğlu'na tepki gösteren AK Partili Dağ, "%50+1 ile seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayanlar, Türkiye'yi yüzde 0,1'in iki dudağı arasına mahkum etmek istiyor." dedi. AK Partili Çelebi ise, "Şaka gibi,tam bir kaos düzeni…" ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU: LİDERLER CUMHURBAŞKANI KADAR İMZA YETKİSİNE SAHİP OLACAK

Toplantının ardından bu sabah bir canlı yayına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı'nın 6 partinin belirlediği oyun kuralları içinde bir kaptan görevi göreceğini belirtti. Davutoğlu, "Bu konuyu netleştirdik. Kurumsal olarak cumhurbaşkanı ve yardımcılarının bir ortak süreç ile cumhurbaşkanı ve yardımcılarının ağırlıklı olduğu bir yapı olacak. Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçler içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. İster içeriden ister dışarıdan olsun genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminattır." dedi.

Yüzde 1'in altında oy oranına sahip bir parti Genel Başkanı'nın ülkenin en stratejik kararlarında imza yetkisine sahip olacak olması büyük tartışma yarattı.

AK PARTİLİ ÇELEBİ: TAM BİR KAOS DÜZENİ

Davutoğlu'nun bu açıklaması sonrası AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Çelebi, "Genel başkanlar vekil olup yasama olarak yürütmeye talimat verecek. Cumhurbaşkanı yardımcısı olup Cumhurbaşkanına talimat verecekler. Şaka gibi…Tam bir kaos düzeni…" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ DAĞ: TÜRKİYE'Yİ 0,1'İN AĞZINA MAHKUM ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, Davutoğlu'na sert sözlerle tepki gösterdi. Dağ, "Belli ki 6'lı masanın genel başkanları demokrasiden muaf bir oligarşik yapı hayal ediyor. %50+1 ile seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayanlar, Türkiye'yi yüzde 0,1'in iki dudağı arasına mahkum etmek istiyor." dedi.