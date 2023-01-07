‘Kendilerine sekreter cumhurbaşkanı arıyorlar galiba’
7.1.2023
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AHMET Davutoğlu'nun skandal ifadelerine bir tepki de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi. İnce, "Böyle cumhurbaşkanı olur mu? Kendilerine sekreter arıyorlar. Yüzde 50+1 ile seçilecek adam, yüzde 1 alan genel başkana soracak 'Şuraya kimi müdür yapalım?' diye. Bunlar kafalarını peynir ekmekle yediler. 2018 yılında İYİ Parti bugünkü konumuna göre daha güçlü konumdaydı, CHP'ye muhtaçtı o zaman. Sayın Kılıçdaroğlu, 'O zaman biz sana 15 milletvekili veririz. Ama sen de Muharrem İnce'yi destekle' demedi. Şimdi kendi için ortak birlik istiyor" ifadelerini kullandı.