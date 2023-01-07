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Haberler Politika ‘Kendilerine sekreter cumhurbaşkanı arıyorlar galiba’

‘Kendilerine sekreter cumhurbaşkanı arıyorlar galiba’

7.1.2023

‘Kendilerine sekreter cumhurbaşkanı arıyorlar galiba’
AHMET Davutoğlu'nun skandal ifadelerine bir tepki de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi. İnce, "Böyle cumhurbaşkanı olur mu? Kendilerine sekreter arıyorlar. Yüzde 50+1 ile seçilecek adam, yüzde 1 alan genel başkana soracak 'Şuraya kimi müdür yapalım?' diye. Bunlar kafalarını peynir ekmekle yediler. 2018 yılında İYİ Parti bugünkü konumuna göre daha güçlü konumdaydı, CHP'ye muhtaçtı o zaman. Sayın Kılıçdaroğlu, 'O zaman biz sana 15 milletvekili veririz. Ama sen de Muharrem İnce'yi destekle' demedi. Şimdi kendi için ortak birlik istiyor" ifadelerini kullandı.
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