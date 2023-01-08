HDP cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayıyla girecek

SON dönemde yapılan açıklamalarla eleştiri oklarının hedefinde olan Altılı Masa'nın gizli ortağı konumundaki HDP'den dün flaş bir çıkış geldi. Kars'ta bir düğün salonunda düzenlenen partisinin 4. Olağan İl Kongresi'ne katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, herkesin dört gözle beklediği cumhurbaşkanı adayının kim olacağı meselesinin gündemde olduğuna dikkati çekti. Millet İttifakı ile herhangi bir ortaklıklarının olmadığını öne süren Buldan, "Biz HDP olarak en kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek. Bütün kesimlerin önerilerini alarak kendi adayımızı en kısa zamanda açıklamanın hazırlıklarını yaptığımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu.

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