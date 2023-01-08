İYİ Parti’de işler iyi gitmiyor

İYİ Parti İzmir teşkilatında önemli bir görevde bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir siyasetçi, Yeni Asır'a yaptığı özel açıklamada 22 Ocak tarihinde yapılacak il başkanlığı seçimi öncesi içerideki savaşın giderek kızıştığını söyledi. MHP il başkanlığı için bir dönem kapışan ve aralarının o dönem de açık olduğu herkes tarafından bilinen Müsavat Dervişoğlu ile vekillik için istifa eden Hüsmen Kırkpınar'ın karşı karşıya geldiğini dile getiren siyasetçi, bu yüzden parti içinde büyük huzursuzluk yaşandığını ve tüm partililerin 'tarafını seçmeye' maruz kaldığını belirterek zor günlerin kendilerini beklediğini belirtti.

KARŞI KARŞIYA GELDİLER

YİNE aynı ismin ortaya attığı bomba iddiaya göre, İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ile Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın olduğu tarafta büyük kaos yaşandığı ve Kırkpınar'ın vekil bile yapılmaması için diğer taraftdan Genel Merkez'e baskı yapıldığı iddiasının konuşulduğu öğrenildi.

BİR GERGİNLİK DAHA VAR

MÜSAVAT Dervişoğlu ile Hüsmen Kırkpınar arasında İl Başkan Adayı olarak Sinan Bezircioğlu'nun Genel Merkez adayı gibi gösterilme iddiası gerginliği de iyiden iyiye tırmanıyor. Partideki koltuk kavgasının vekil adaylığına kadar sıçradığı öğrenildi. İki grup arasındaki gerginliğin had safhaya tırmandığını belirten İYİ parti yöneticilerinden bir kişi, MHP dönemlerinde çekişmeli il başkanlığı adaylığı yarışında bulunan Dervişoğlu ile Kırkpınar'ın burada da karşı karşıya geldiği, vekil olmayı çok isteyen Kırkpınar'ın, Dervişoğlu'nun önünü kesmek için özel çalışmalarda bulunduğu ve hatta Aytun Çıray'ın Dervişoğlu'nun yanında yer alıp Kırkpınar'ı yolda bırakabileceği iddiaları kulislerde konuşuluyor.