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Haberler Politika Merkezefendi’de İP’li meclis üyesi AK Parti’ye geçti

Merkezefendi’de İP’li meclis üyesi AK Parti’ye geçti

8.1.2023

Merkezefendi’de İP’li meclis üyesi AK Parti’ye geçti

İYİ Parti Merkezefendi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Bozkurt, partisinden istifa edip AK Parti saflarına katıldı. AK Parti Denizli İl Başkanı Güngör, yeni üyeleri Mustafa Bozkurt'a rozetini taktı. Başkan Güngör, "Meclis üye sayımız 12'ye çıktı. AK Parti Grubu, en fazla meclis üyesine sahip parti olmuştur. Hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. Bozkurt da AK Parti ailesine katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, 2023 seçimlerinde AK Parti ve Cumhur ittifakı için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

SEBAHATTİN ALP

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