İyi Parti’de tansiyon iyice yükseliyor

İyi Parti İzmir Teşiklatı'nda 22 Ocak'ta yapılacak il başkanlığı seçimi öncesinde tansiyon yükseldi. İl Başkanlığını bırakacak Hüsmen Kırkpınar ile İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın desteklediği aday Sinan Bezircilioğlu'na yeni ilçelerden de destek açıklaması gelirken, İYİ Parti İzmir Seçim İşleri Başkanı Avukat Ülkü Doğan da il başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Doğan'ın TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun teşviğiyle aday olduğu belirtilirken basın toplantısı düzenleyen Doğan, iddialı açıklamalar yaptı.

'SERDENGEÇTİLER ÇOK'

İl başkanlığı yarışında Bezircilioğlu, Şakir Genç, Öztürk Keskin ve Oğuzhan Yar'ın ardından Doğan adaylığını açıklayan 5. isim oldu. İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda Ülkü Doğan'ı ailesi ve partililer yalnız bırakmadı. Konuşmasında il başkanlığının zor bir görev olduğunu belirten Doğan, "Bu zor göreve bu kadar talep varsa bilinmelidir ki bizim partimizin serdengeçtisi çoktur. Bu parti bizim çocuğumuz gibi. Onu birlikte büyüttük. Tüm arkadaşlarımın iyi ve kötü günlerine ortaklık etmişliğim vardır. Ben bu teşkilatı tanıyorum, bu teşkilatı biliyorum ve o yüzden sadece teşkilatımla, partililerimle yani sizlerle yürüyorum. Benim tek dayanağım; İyi Parti delegelerimizin şaşmaz ferasetidir. Müdahaleye, manipüleye, hedef göstermeye bakmadan partimiz için en doğru kararı vereceklerine olan inancımdır. Bundan 100 yıl önce kadınlarına yükselmeyi hedef gösteren, büyük bir vizyonun ve 25 Ekim 2017'de ülkenin gidişatını değiştirme kararlığıyla yola çıkan o cesaretin neferleriyiz" diye konuştu.

'2 VEKİLLE KONUŞTUM'

Adaylığı ile ilgili İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile meclisteki grup başkanvekili ve İzmir Milletvekili olan Müsavat Dervişoğlu'yla istişare yapıp yapmadığına yönelik soruya da yanıt veren Ülkü Doğan, "İki milletvekilimizi de aradım, istişarelerde bulunduk. Genel başkanımıza da ulaşmaya çalıştım, Özel Kalem Müdürü Esma Hanım ile görüştüm" dedi.

BEZİRCİLİOĞLU'NA 10'UNCU DESTEK

İYİ Parti İl kongresi öncesinde aday Sinan Bezircilioğlu'na desteğini açıklayan ilçe teşkilatı sayısının 10'u bulduğu bildiriliyor. Bayraklı, Bornova, Çiğli, Gaziemir ve Ödemiş teşkilatlarının ardından Karşıyaka, Karaburun, Bayındır, Foça ve Dikili teşkilatları da yaptıkları açıklamalarla sandıkta tavırlarının Bezircilioğlu'ndan yana olduğu duyurdu. Bezircilioğlu, önceki gün Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "Bize destek kararı alıp da henüz açıklamayan ilçeler de var" demişti. Öte yandan adaylardan Şakir Genç de dün ilçe ziyaretlerine devam etti.

MERT ALPDÜNDAR