Bahçeli'den "Sinan Ateş" açıklaması: Cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor

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Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.



Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"Adım Adım 2023 strateji ile hazırlıklar yapılmaktadır. Biz adımlarımızı attıkça önümüze engeller çıkartılmaktadır. Varsın olsun ne gam ne tasa yaşadığımız müddetçe gecesine de dalıp şafağıyla uyandığımız hiçbir gün şimdiye kadar olmamıştır.

53 yılını geride bıraktığımız siyasşi mücadelemizin her etabı zorlıuklar geçmiş, yürüdüğümüz her yol dikenlerle tuzaklanmıştır. Bu kutlu yolculuk ikna edilmişlerle değil, inanmışlarla çıkılmıştır.

"SEÇİME KADAR HER TÜRLÜ PROVOKASYONUN SERGİLENMESİ MÜMKÜNDÜR"

Seçimler için vakit daraldıkça, vade yaklaştıkça hain proje elemanları, oyun uşakları birer birer deşifre olmaktadır. 2023 yılı bir turnosol kağıdı gibi her rezaleti açığa ve ortaya çıkaracaktır. Bu süreç başlamıştır.

Seçime kadar her türlü provokasyonun sergilenmesi mümkündür. Zillet İttifakı'na destek olan küresel emperyalizm, bütün çakallarını aramıza salmıştır. PKK'nın piyonları, yabancı istihbarat örgütlerinin taşeronları, Cumhur İttifakı'nın kutlu yürüyüşünü sekteye uğratmak için Zillet İttifakı'nın yanında yer almıştır. İğrenç oyunu görüyoruz.



"ZİLLET PARTİLERİ BİR NEVİ İFLAS BAYRAĞINI ÇEKMİŞTİR"

Alayına birden Türk'ün gücünü göstereceğiz. Zillet İttifakı'nın vizyonsuzluğu ortadadır. Yine aday belirleyememişlerdir. Cumhurbaşkanı adayını tespit edemeyen, yeni bir istişare süreci başlatma kararı alan Zillet partileri bir nevi iflas bayrağını çekmişlerdir.

Makam hırsı bunların maskelerini düşürmüştür. Zillet İttifakı yerli ve milli değildir. MHP ne zaman iftira suikastına uğrasa, bir plan derhal devreye alınmaktadır.

DEVA PARTİSİ'NE TEPKİ: CESEDİMİZİ ÇİĞNEMEDEN...

MHP'yi meşgul ettiklerini zannedip kuşku uyandırmak isteyenler Türk milletinin kuyusunu kazmak isteyenlerdir. Olan biten ne varsa takip ediyoruz. Bunlar bayraksızdır.

Türklüğü anayasadan çıkarmak cesedimizi çiğnemeden nasıl başarılacaktır? Ellerine fırsat geçerse Türkiye'yi emperyalizme teslim etmeleri kaçınılmazdır. Bu alçak teşebbüse sabır gösteremeyiz.

Cumhur İttifakı'nda çatlak oluşturmaya çalışıyorlar. Yunanistan'ın Ege'deki tacizlerine sesleri çıkmaz, bölücülere hiçbir laf etmezler. Zalimlerin yanında, yeminli Türkiye düşmanlarının yolundadırlar. Türkiye Zillet İttifakı'na bırakılmayacaktır. Cumhur İttifakı'nı Türkiye Yüzyılı'nı inanç ve irfanla inşa edecektir.

Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."



SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Menfur cinayetin içine dava arkadaşlarımızı çekmek isteyenlere eyvallah etmeyeceğiz. Cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor.

Tüm FETÖ'cüler algı operasyonu yapmaya çalıştı. Cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmeye çalışıldı. Bir iç hesaplaşma olduğu algısı yaratılmak istendi. Dikkat, temkin, uyanıklık şarttır."