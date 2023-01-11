Aslanoğlu’nun paylaşımı CHP’de gündem oldu

CHP İzmir'de, Şenol Aslanoğlu'nun genel merkez tarafından İzmir İl Başkanı olarak atanmasının ardından tartışmalar başladı. Parti içinde Aslanoğlu'nu yıpratmak için bazı isimler harekete geçti. İlk hamle ise, Aslanoğlu'nun daha önce yaptığı öne sürülen "Keşke partimiz bizi bu kadar utandırmasaydı" şeklindeki paylaşımının dolaşıma sokulması oldu.

İSTİFALARINI İSTEYECEK

Söz konusu paylaşımın görseli sosyal medya platformlarında hızlıca yayıldı. Bu arada, Aslanoğlu'nun mevcut il yönetiminin istifasını mı isteyeceği yoksa bazılarıyla yola devam mı edeceğinin önümüzdeki günlerde netleşeceği belirtildi. Kulislerde konuşulan iddialara göre, Aslanoğlu, en kısa sürede mevcut yönetimle toplantı yapacağı, elinin rahatlatılması için il yönetiminin istifasını isteyeceği öne sürülüyor. Ancak Aslanoğlu'nun A takımında mevcut yönetimden de isimlerin yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu arada Aslanoğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte bugünlerde Ankara'ya genel merkeze de gideceği belirtiliyor.