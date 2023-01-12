AK Parti’nin beyannamesi tüm kesimleri kapsayacak

AK Parti'nin önceki gün yapılan strateji toplantısında seçim beyannamesi ele alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, parti kurmaylarına seçim beyannamesinde yer alması gereken somut önerileri sordu. Bazı AK Parti kurmayları beyannamede, toplumsal sorunlarla ilgili önerilerin yer alması gerektiğini vurgularken, bazı parti kurmayları ise anayasa vurgusunun ön planda olması gerektiğini ifade etti. Toplantıda AK Parti'nin seçim beyannamesinde ekonomi, gençler ve sağlık gibi önemli başlıkların ön plana çıkmasına karar verildi. Gelecek hafta salı günü yeniden yapılacak strateji toplantısına kadar kurmaylarından daha somut öneriler isteyen Erdoğan'ın, "Mümkün olduğunca vatandaşın anlayabileceği, onları temel önceliklerini önceleyen bir metin yazalım" talimatını verdiği bilgisine ulaşıldı.

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