İYİ Partili Başkan’dan CHP’ye bayrak tepkisi

AYDIN'DA İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, CHP Genel Merkezi'nde Türk bayrağının kaldırılmasıyla ilgili, "Türk bayrağının kaldırıldığı projeye ne diyebiliriz ki? Tabii ki karşıyız" dedi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Özerklik' isteyen danışmanı Nuşirevan Elçi, vereceği röportaj için CHP'nin Genel Merkezi'nde Türk bayrağını kaldırttı. Katıldığı röportajda 'Kuzey Kürdistan' ifadelerini kullanan Elçi'nin skandalı, Millet İttifakı'nda krize neden olurken, CHP'nin Türk bayrağının kaldırılması İYİ Parti tabanında tepkiyle karşılandı. İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, rahatsızlığını açıkça dile getirdi. Asker kökenli bir siyasetçi olan Durmuş Kural, "Türk bayrağının kaldırıldığı projeye ne diyebiliriz ki? Ne dememi bekliyorsun? Tabii ki biz de karşıyız. Benim en hassas noktalarımdan birisi. Söyleyebileceklerim bu kadar. Genel başkanımız gerekli tedbiri almıştır" ifadelerini kullandı.

İHSAN KARATAŞ