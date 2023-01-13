Demokrasi havası İyi Parti’ye yaramadı

2023 seçimleri öncesi il başkanlıklarının belirleneceği süreçte İyi Parti'nin Ege Bölgesi'ndeki teşkilatlarında durum iyi gitmiyor. İzmir'de yaşanan aday tartışmaları partiyi karıştırırken, Manisa ve Aydın'da da yeni tartışmalar alevlendi. İyi Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz'ın aday olmadığı kongrede Teşkilat Başkanı Tunç Önsoy, İl Başkan Yardımcısı Erhan Dumlu, Yerel Yönetimlerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Zafer İksir ve bir dönem Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ünal Abdullah Gürbüz yarışacak. Şehzadeler, Akhisar ve Salihli ilçe başkanları Pazar günü yapılacak il başkanlığı seçiminde Zafer İksir'i destekleyeceklerini açıkladı.

Başkan adaylarından Erhan Dumlu ise yapılan açıklamaları doğru bulmadığını söyledi. İlçe başkanlarının algı yaratmaya çalıştığını söyleyen Dumlu, "Bu yapılan, delegelerin özgür iradesine ipotek koymaktır. Seçimi ilçe başkanları değil, delegeler yapacak" dedi.

Adaylardan Tunç Önsoy da, "İlçe başkanlarının yaptığı bu açıklamayı doğru bulmuyorum. Delegenin vereceği kararı kimse değiştiremez" diye konuştu.

TAŞLAR YERİNDEN OYNADI

İyi Parti Aydın'da ise Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Özcan'ın AK Parti'ye geçmesinin ardından taşlar yerinden oynadı. Çok sayıda partili de AK Parti'ye geçerken, İl Başkanı Recep Taner'in süreci iyi yönetemediği eleştirileri yapıldı. Partinin Efeler Meclis Üyesi Ahmet Ertürk ile Efeler İlçe Başkanı İlhan Adıyaman da Taner'in karşısına aday olarak çıktı.

CÜNEYT HASÇELİK / KAZIM YÖRÜKCE