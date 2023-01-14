Altılı Masa Pazarı’nda açık artırmalar! 6 + HDP’de bakanlıkları ve vekillikleri paylaşma

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI



ALTI ARTI HDP MASASI tam bir MATRUŞKALAR KUMPANYASI.

Bu masadan her gün bir başka matruşka çıkıyor. Her adımın içinde gizli başka bir adım gözlenirken, 'Cambaza bak 'oyunu sahnelemeyi de sürdürüyorlar.

Masa'nın liderleri, Gündem saptırma, saptırılan gündem altında, çaktırmadan başka işler sokuşturma, gözden kaçırma yöntemlerini gocunmadan, yüzleri kızarmadan kullanıyorlar.

Altılı Masa'nın son cambaza bak yöntemi, EŞGÜDÜM KONSEYİ. Diyorlar ki, bir eşgüdüm komisyonu gibi bir şey olsun, genel başkanlardan oluşan. Bir de genel başkanlar, fiilen icranın içinde olsun, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev alsınlar!

Bir Cumhurbaşkanı adayı seçemiyorlar, kavgalarını gözden kaçırmak için, GÖZLERİ BAŞKA YÖNE ÇEVİRECEK SUFLELERİ KENDİLERİNE ÇALIŞAN ETKİ AJANLARINA VERİYORLAR.

Altılı Masa liderlerinin yüzsüzlüğünü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, esnafa müjde verdiği toplantısında çok veciz açıkladı: Türkiye eskiden yürütmede iki başlılığı kaldıramadığı için ağır bedeller ödedi.

Bunlar iki de değil, altı başlı bir yürütme peşinde koşuyor.

Allah akil, fikir, izan versin.



KIRAN KIRANA PAZARLIK

ALTI ARTI HDP MASASI, Cumhurbaşkanlığı makamını, millet meclisini, bakanlıkları yüzleri kızarmadan, utanmadan pazarlık masasına yatırdılar. Bakmayın siz, ALTILI MASA liderleri sempatik resimler verse de, ortak metinler yayınlasa da, ARKA kapılarda KIRAN KIRANA PAZARLIKLARI gizlemek için çeşitli tedbirler almalarına karşın başarılı olamıyorlar.

Kapalı kapılar ardında, altı masa pazarında açık artırmalar sürüyor.

Nitekim, 5 Ocak'ta altı masa liderleri, Cumhurbaşkanı adayı pazarlıklarına başlarken, ikinci adamları bir başka odalarda, BAKANLIK VE MİLLETVEKİLİ PAZARLIKLARI yapıyor. Bakanlık ve milletvekili paylaşımı 7 Şubat'tan sonra yeni bir şekil alabilir. 7 Şubat'tan sonra alınacak bir seçim kararında (60 gün sonra 7 Nisan olacağından) yeni seçim kanunu uygulanacak, altılı masanın DÖRT YAVRU PARTİSİ

(DAVUTOĞLU-BABACAN- KARAMOLLAOĞLU- UYSAL) pazarlık gücünü kaybedecek.

Bu gerçek ışığında, Altılı Masa'nın DÖRT YAVRU PARTİSİ, Bugünlerde, daha çok bakanlık ve milletvekili almak için bastırıyor. Kemal Kılıçdaroğlu-Polit Bürosu da yavaş davranarak, 7 Şubat'ı bekliyor ama dört yavru partinin genel başkanları CHP'nin bu numaralarını yemiyor, pazarlıkları hızlandırdı. Altılı

Masa'nın 2 YAVRU PARTİSİ (DAVUTOĞLUBABACAN)

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 20'ŞER KİŞİLİK

KONTENJAN İSTİYORLAR (TBMM'de grup kurmak için). Şu anlarda en çok bastıran Deva ve Gelecek Partileri. Diğer iki yavru partiden Saadet Partisi 10 seçilecek kontenjanı aldı. 10 da liste ortalarından kontenjan kazandı. Demokrat Parti'ye Kılıçdaroğlu, dört kontenjan verdi. Son duruma göre, CHP listelerinden Ali Babacan CHP Ankara ikinci bölge liste 1 olacak. Ahmet Davutoğlu CHP Konya liste 1'de yer alacak. Gültekin Uysal, Afyonkarahisar CHP liste 1'de, Temel Karamollaoğlu İstanbul'da bir bölgenin liste 1 olarak seçime girecek Ali Babacan, bir taraftan CHP ile diğer taraftan HDP kapatılırsa o vekillerin DEVA Partisi listesinden seçime girmesi için pazarlık yapması da siyasi kurnazlığın bir başka örneği olarak görünüyor. BAKANLIKLARI NASIL PAYLAŞIYORLAR?

Son duruma göre, öncelikli olarak, İP-Meral Akşener, İçişleri Bakanlığı'nı, DEVA-Ali Babacan ekonomi bakanlığını, GELECEK-Ahmet Davutoğlu dışişleri bakanlığını aldı. CHP'nin adalet ve milli savunma, ekonominin bir parçasını alacak diğer bakanlıkların paylaşımı halen kıran kırana sürüyor. Bakanlık paylaşımında, CHP'nin yüzde 40 ağırlıklı olacağı, İyi Parti'nin yüzde 25 ağırlıklı, Deva ve Gelecek'in 15'şer ağırlıklı, Saadet Partisi'nin 2 bakanlık, Demokrat Parti'nin 1 bakanlık alacağı belirtiliyor. Bu pazarlıklarda HDP de payına düşeni almak üzere, 'Kendi adayımızla seçime gireriz' diyerek masayı köşeye sıkıştırdı.



3 YENİ BAKANLIK KURACAKLARMIŞ!

17 bakanlık var, üç yeni bakanlık kuracaklarmış. 20 bakanlık olacak. Yeni bakanlıklar, Esnaf, Denizcilik ile Göç ve Afet Bakanlığı olacak. Her bakanlıkta 3 bakan yardımcısı bulunacak. Bakan CHP'li ise yardımcıları diğer üç partiden olacak.



SONUÇ

KAPALI kapılar ardında da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ulufe dağıtarak, ortak aday çıkma tezgâhlarını çalıştırıyor. Aziz milletimiz, TÜRKİYE DEVLET BAŞKANI OLAN CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINI KUKLA DURUMA düşürmekten yüzleri kızarmayanları affetmez. Türkiye'yi idare etmeyi bir yana bırakmış, birbirlerini idare etmenin çaresini arayan ALTI ARTI HDP MASASI sakinlerine tarihi tokatlarından birini daha atmak için sabırla bekliyor.