Aydın CHP’de iki ilçe başkanı görevden alındı

CHP Aydın İl Başkanlığı tarafından Germencik ve Kuyucak ilçe başkanları görevden alındı. CHP İl Başkanı Ali Çankır'ın milletvekilli aday adaylığı için görevden istifasının ardından 7 yıl aradan sonra yeniden il başkanı olan Hikmet Saatçı, ilçelerde değişime gitti.

2023 seçimleri öncesinde İl Başkanı Saatçı tarafından Germencik İlçe Başkanı Salih Çavuş ve Kuyucak İlçe Başkanı Şehmuz Mızrak ile yönetim kurulları görevden alındı.

Çavuş'tan boşalan göreve ise Germencik eski Başkan Yardımcısı Aydın Bircan atandı. Yaklaşan seçimler öncesi ilçe yönetimlerinde yaşanan değişimler parti tabanında rahatsızlık yarattı.

KAZIM YÖRÜKCE