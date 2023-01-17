İYİ Parti İzmir’de gerilim tırmandı, Dervişoğlu kendi partililerini bombaladı

İYİ Parti İzmir'de 22 Ocak'ta yapılacak il başkanlığı seçimi öncesi gerilim iyice tırmandı. Sinan Bezircilioğlu, Ülkü Doğan, Şakir Genç, Oğuz Yar ve Öztürk Keskin'in yarışacağı seçim öncesi TBMM İyi Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Dervişoğlu, isim vermeden İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ile milletvekili adaylığına hazırlanan İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ve bu isimlerin desteklediği belirtilen İl Başkan Adayı Sinan Bezircilioğlu'na sert eleştiriler yöneltti.

'SÜREÇ DOĞRU YÖNETİLMEDİ'

Bir adayla ilgili 'genel merkezin adayı' olduğu yönünde dedikoduların çıktığını ifade eden Dervişoğlu, "Bu kadar tartışmanın ve bilgi kirliliğinin olduğu yerde demek ki süreç doğru yönetilmemiştir. Doğru yönetilmeyen sürecin de yanlış sonuçları kendini gösterir. Ben İzmir'de Genel Merlış kez'in bir adayının bulunmadığını açık ve net olarak ifade ettim. Hiç kimsenin tanımadığı birini kongre öncesi aday diye çıkaracaksınız, benim adayım demeyeceksiniz, kendinizi saklayacaksınız ondan sonra da genel merkezin adayıdır diyerek pazarlayacaksınız. Bu öncelikle genel merkezimizin

adı kullanıldığı için, sayın genel başkanımıza saygısızlık, İzmir'e de hakarettir. Siyasette şeffaf olmak lazım. Tavrınızı net biçimde ortaya koymanız, kamuoyu önünde melek, kapı arkasında şeytan gibi davranmamak lazım. Kulis bilgileri üzerinden siyaset yapılmaz" ifadelerini kullandı