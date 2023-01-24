MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli açıklamalar

CANLI YAYIN



Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamalarından derlenenler;

"Bir hususu tarih kayıtlarında not etmek gerekir ki medeniyetler mücadelesi sürdüğü sürece, Türklük var olduğu sürece tarihin tekerrür etmesi kaçınılmazdır. Yine üzerimize geleceklerdir. Müslüman Türk milletinin Anadolu coğrafyasında tutunan bin yıllık varlığı, birilerini sürekli rahatsız etmiştir. Fail ve figüranlar farklı olsa bile izledikleri yol hep aynıdır."

"1918'den 1923'e varıncaya kadar yaşanan her zorluk, katlanılan her çile, esnafından eşrafına köylüsünden kentlisine, gencinden yaşlısına, herkesi aynı kahramanlık altında yek vücut haline getirmiştir."

ŞİMDİ ADIM ADIM 2023'E YÜRÜYORUZ

"Şunu biliniz ki, 1918'den 1923'e kadar geçen tarih serüveni, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bugüne kadar üç aşağı beş yukarı aynı şeyler yaşanmıştır.16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasıyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hüklümet Sistemi, 2. demokratik atılımdır."