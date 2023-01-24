  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika MHP Izmir’de bir haftada 5 bin 800 yeni üye kaydedildi

MHP Izmir’de bir haftada 5 bin 800 yeni üye kaydedildi

24.1.2023

MHP Izmir’de bir haftada 5 bin 800 yeni üye kaydedildi

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, 1 haftada İzmir il teşkilatına 5 bin 800 yeni üye kaydettiklerini bildirdi. Şahin, sosyal medyada "MHP'ye yönelik saldırılara" yanıt vermek amacıyla "yeni üye kayıt harekatı" başlattıklarını belirtti. Ankara'da 31 Ocak'ta ilçe başkanları ve il yöneticileri ile grup toplantısına katılacaklarını ifade eden Şahin, "Kampanyamızın 8. günündeyiz. 5 bin 800 üye kaydı yaptık ve büyük ilçelerimize daha gitmedik. İnşallah 31 Ocak'ta 12 bin yeni üyeyi, listemizi tamamlayarak genel başkanımıza götüreceğiz" dedi. "Algı operasyonlarına karşın toplumun her şeyin farkında" olduğunu söyleyen Şahin, "Hayırlı olacak,14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ilk turda cumhurbaşkanlığına oturacak ve Milliyetçi Hareket Partisi de TBMM'de güçlü bir şekilde temsil edilecek" değerlendirmesinde bulundu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA