MHP Izmir’de bir haftada 5 bin 800 yeni üye kaydedildi

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, 1 haftada İzmir il teşkilatına 5 bin 800 yeni üye kaydettiklerini bildirdi. Şahin, sosyal medyada "MHP'ye yönelik saldırılara" yanıt vermek amacıyla "yeni üye kayıt harekatı" başlattıklarını belirtti. Ankara'da 31 Ocak'ta ilçe başkanları ve il yöneticileri ile grup toplantısına katılacaklarını ifade eden Şahin, "Kampanyamızın 8. günündeyiz. 5 bin 800 üye kaydı yaptık ve büyük ilçelerimize daha gitmedik. İnşallah 31 Ocak'ta 12 bin yeni üyeyi, listemizi tamamlayarak genel başkanımıza götüreceğiz" dedi. "Algı operasyonlarına karşın toplumun her şeyin farkında" olduğunu söyleyen Şahin, "Hayırlı olacak,14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ilk turda cumhurbaşkanlığına oturacak ve Milliyetçi Hareket Partisi de TBMM'de güçlü bir şekilde temsil edilecek" değerlendirmesinde bulundu.