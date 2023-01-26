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Haberler Politika AK Parti'den gençlere özel beyanname! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak

AK Parti'den gençlere özel beyanname! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak

AK Parti, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri için ilk kez oy kullanacak 6 milyon gence özel çalışma hazırladı. Seçim beyannamesi Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak.

SABAH

26.01.2023, 09:16

AK Parti’den gençlere özel beyanname! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak

Ağustos ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleşen seçim strateji toplantılarında seçim beyannamesinin de hazırlıklarına başlayan AK Parti, bu yıl ilk kez gençlere özel beyanname hazırlanması konusunu gündeme taşıdı.

AK Parti Gençlik Kolu Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın önerisi ile gençler için ayrı bir çalışma yapılıyor. Son iki yılda 36 kez gençlerle bir araya gelen Başkan Erdoğan, gençlerden gelen öneri ve taleplerle kendilerini yenilediklerini ifade etmişti.

Gençler için hazırlanacak beyannamenin önümüzdeki haftalarda şekillenmesi bekleniyor. Seçim beyannamesi Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Erdoğan ziyaret ettiği illerde gençlerle bir araya geliyor.

GENÇLERE ÖZEL SEÇİM BEYANNAMESİ
Gençlik kolları başkanı seçim beyannamesinde gençlere yönelik neler olacağına ilişkin hummalı bir çalışma yürütülüyor. Ya ayrı bir beyanname ya da seçim beyannamesi içinde çok önemli bölüm oluşturması seçenekleri görüşülüyor.

Gençlerin hayatını daha kolaylaştıracak gençlerin geleceğe istikbale daha iyi hazırlayacak ne gerekiyorsa onu yapmaktan geri durmayacak bir anlayışla seçim beyannamesinde gençlere yer verilmesi hedefleniyor.

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