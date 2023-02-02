  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Bahçeli’den İzmir teşkilatına seçim talimatı: 9 Eylül’ü unutmayın hatırlatın

Bahçeli’den İzmir teşkilatına seçim talimatı: 9 Eylül’ü unutmayın hatırlatın

2.2.2023

Bahçeli’den İzmir teşkilatına seçim talimatı: 9 Eylül’ü unutmayın hatırlatın
MHP İzmir İl Başkanlığı, Bahçeli'nin başkanlık yaptığı TBMM Grup Toplantısı'na katılmak için Ankara'daydı. Grup kürsüsünden İzmirlilere seslenen Genel Başkan Devlet Bahçeli, "Burayı şereflendiren İzmirli dava arkadaşlarım! 9 Eylül'ü unutmayın, hatırlatın, engel olanları silip süpürüp, atın!" ifadelerini kullandı.
ZİYARET ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Başkanı Veysel Şahin, "Grup Toplantısı'na katıldık. Bizim için onur verici bir gündü. Liderimizin de kürsüden teşkilatımıza seslenmesi hepimizi çok heyecanlandırdı. Gerekli emirleri aldık. 14 Mayıs 2023 tarihine kadar emrini yerine getirmek için mücadele edeceğiz" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA