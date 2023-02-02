Bahçeli’den İzmir teşkilatına seçim talimatı: 9 Eylül’ü unutmayın hatırlatın

MHP İzmir İl Başkanlığı, Bahçeli'nin başkanlık yaptığı TBMM Grup Toplantısı'na katılmak için Ankara'daydı. Grup kürsüsünden İzmirlilere seslenen Genel Başkan Devlet Bahçeli, "Burayı şereflendiren İzmirli dava arkadaşlarım! 9 Eylül'ü unutmayın, hatırlatın, engel olanları silip süpürüp, atın!" ifadelerini kullandı.

ZİYARET ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Başkanı Veysel Şahin, "Grup Toplantısı'na katıldık. Bizim için onur verici bir gündü. Liderimizin de kürsüden teşkilatımıza seslenmesi hepimizi çok heyecanlandırdı. Gerekli emirleri aldık. 14 Mayıs 2023 tarihine kadar emrini yerine getirmek için mücadele edeceğiz" dedi.

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