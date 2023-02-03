Çalışkan: HDP, ‘adaylık blöfü’ ile kamuoyunu kandırıyor

ALTILI Masa'daki partilerin 2023 seçimleri öncesi açıkladığı "Ortak Politikalar Mutabakat Metni" ile ilgili görüşlerini Yeni Asır'a anlatan Güvenlik ve Strateji Uzmanı Erhan Çalışkan, önemli demeçler verdi.

HEPSİNİN HEDEFİ AYNI İSİM

METİNDEKİ tüm konu başlıklarının cezaevinde bulunan HDP'li Selehattin Demirtaş'ın hazırladığını dile getiren Çalışkan, "Metinde yer alan başlıklar arasında şu çok iyi, bu daha az önemli gibi ayrım yapmam mümkün değil. Çünkü, tüm konu başlıkları cezaevinde bulunan HDP'li Selehattin Demirtaş tarafından hazırlanmış. Bunu hepsi çok iyi biliyor ve çizilen senaryoya göre rollerini oynuyor. HDP, Cumhurbaşkanı adayı falan çıkarmayacak. Çünkü hepsinin tek hedefi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan. 7 benzemezin tek ortak noktası aynı isim. Blöf yaparak hem kendi seçmenini hem de kamuoyunu kandırıyorlar" dedi.

Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden oturup kaleme aldığı mutabakat ile HDP'nin gönlünü aldıklarını söyleyen Çalışkan, "HDP eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ise, iki de bir adayımızı açıklayacağız diyerek hem blöf yapıyor. Hem de kendi seçmenini kandırıyorlar. Altılı masa ile ortaklıkları masa altından tam gaz devam ediyor" dedi.