Meral Akşener Kılıçdaroğlu’nu kıvrandırıyor

Meşhur bir sözümüz var; Veremi gösterip sıtmaya razı etmek.

Meral Akşener bu atasözüne uygun.

Cumhurbaşkanı adayı olmak için yanıp tutuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırıyor, kıvrandırıyor. Blokaj koyuyor.

Akşener, yazdığı TİYATRO OYUNLARIYLA, Kemal Kılıçdaroğlu'na, derin mesajlar vererek, SON BÜYÜK PAZARLIĞI SÜRDÜRÜYOR.

Sonuçta, kendisinin TEK BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK BAŞBAKAN GİBİ TÜRKİYE'yi idare etmek istiyor.

İP'TE NASIL OYNANIYOR?

Aşağıda yazdıklarım, Meral Akşener'in yazdığı tiyatro senaryosudur. Meral Hanımın birinci Saraçhane tiyatrosunun başrolünde Ekrem İmamoğlu oynadı. İP Genel Merkezin'de oynanan ikinci tiyatronun başrölünde de Cihan Paçacı vardır. Bakar mısınız şu işe!

İP Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bombalayan bir gazeteye yaptığı kritik açıklamalarından partisinin Genel Başkanı Meral Akşener'in haberi yokmuş. Bir gün önce Paçacı demeç vermiş, aradan 18 saat geçmiş ama partisinin Genel Başkanı duymamış. 26 Ocak sabahı gazetede çıkmış. Meral Hanım görmemiş, okumamış. Paçacı'nın demeçleri gazetede çıkınca CHP allak bullak olmuş.

Telefonlar artmış. Rüzgarlar esmiş ama Meral Akşener duymamış! 26 Ocak'ta Altılı Masa saat 12 de toplanacak, Meral Hanıma sormadan, konuşmadan hareket etmediğini bildiğimiz sağ kol Cihan Paçacı, Genel Başkanına hala haber vermemiş! Fındık yararlıdır.

Tabii ki yersen. IP'nin herhalde basın müşaviri ve basın bürosu, Cihan Paçacı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'aday olma' mesajlı haberini veren gazete küpürünü Meral Hanıma vermemişler. Olabilir mi?

Hadi oldu. Yeni parti sözcüsü Kürşat Zorlu, haberi veren gazetenin yeni görevi öncesi Kemal beyi bombalayan yazının çıktığı gazetenin yazarı ve tv yorumcusuydu. Ne tesadüf, daha önce tv yorumcusu-yazarı olduğu yerden böyle kritik bir açıklamayı duymuyor?

"GÖRMEDİM DUYMADIM"

Hadi bunu da geçelim.

Yıllardır politika yapan çok tecrübeli Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Aytun Çıray da (CHP'den gelen) gazeteyi görmemiş! Duymamışlar!

Meral Hanıma da haberi verememişler! Fındık yararlıdır ama yerseniz. Meral Hanım, Cihan Paçacı'nın açıklamasından Altılı Masa toplantısında haberdar olmuş. Vah vah... 26 Ocak Altılı Masa toplantısına Kemal Kılıçdaroğlu geliyor.

Paçacı'nın kendisini bombalayan haberini okumuş. Çekirdek ekibi ile değerlendirmiş.

Meral Hanımın elini sıkıyor ve yanında da Cihan Paçacı var.

Herhalde sinirlenmiştir. Belli etmemiş. İçeri giriyorlar, Kılıçdaroğlu, 'Cihan Paçacı neden bu sözleri gazeteye söyledi Meral Hanım' diyor. Meral hanım çok şaşırmış! 'Haberim yok. Hemen sorarım' demiş.

YENİ SAHNE. Ve Paçacı'yı yanına çağırmış, 'Bana neden söylemedin. Bak Kemal bey çok üzülmüş' deyip çok kızmış!

Hemen istifa et' demiş. Meral Hanımın bilmiyor senaryosunu yürütmek için, 'Kendi istifa etti' diye açıklama yaptırıyorlar.

Fındık yararlıdır ama yerseniz. Cihan Paçacı da, hemen IP Genel Merkezini terketme ritüelini gerçekleştiriyor!

Partisinden istifa etmemiş, kapıda gazeteciler dolu. Neden onların arasından arabasına binip gidiyor acaba? Doğrusu, Cihan bey, istifası açıklandıktan sonra kendi partisinin odasında oturur.

Toplantı bittikten sonra da çıkardı. İstifadan sonra IP'den ayrılması ritüeli planlı olmasın?

Fındık yararlıdır ama yerseniz.

AKŞENER'İN SON BLOKAJI

ALTILI MASA toplantısından sonra yapılan açıklama da çok dikkati çeken bir bölüm var. 'Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altı siyasi partinin istişare, uzlaşı ve HALKIN TERCİHLERİNİ yansıtacak şekilde çalışacağız, HALKIN TERCİHLERİ gibi bir sözü Meral Akşener açıklama metnine yazdırarak, Kemal Kılıçdaaroğlu'na son blokajı koymuştur.

Halkın tercihleri demek, ANKETLERE EKREM İMAMOĞLU, MANSUR YAVAŞ İSMİ KONACAK DEMEK.

Peki, Meral Akşener'in ve diğerlerinin yaptıracağı ANKETLERDEN Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri üst sıralarda çıkarsa KEMAL KILIÇDAROĞLU KOMAYA GİRMEZ Mİ?

SONUÇ

Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'VEREMİ GÖSTERİP SITMAYA RAZI ETME' taktiği uygularken 'TEK BAŞKAN YARDIMCISI BEN OLMALIYIM VE BAŞBAKAN GİBİ TÜRKİYE'Yİ İDARE ETMELİYİM' demektedir. Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun birbirlerine çekecekleri manevralardan çok daha önemlisi, ALTILI MASA'YI KURGULAYAN DERİN AMERİKA-AVRUPA'NIN SON SÖZÜ NE OLACAK? 13 ŞUBAT'A KADAR ÇOK İŞLER OLUR. ÇÜNKÜ SİYASETTE 24 SAAT DE ÇOK UZUN BİR ZAMANDIR.