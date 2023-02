Altılı Masa çatladı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı mitingi için dün Tekirdağ'daydı. Burada yaptığı konuşmada gündeme dair önemli açıklamalar yapan Bahçeli, başta Altılı Masa olmak üzere ABD ve Yunanistan'a da sert mesajlar verdi. MHP Lideri, Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi.



"SİPARİŞLE KURULMADI"

Konuşmasına, Türk milletinin bağımsızlığının ve varlığının bedelinin şehit kanlarıyla ödendiğini vurgulayarak başlayan Devlet Bahçeli, "Eşitlik ve hürriyet cumhuriyetin taşıyıcı kolonlarından sadece ikisidir. Cumhuriyet, küresel emperyalizmin bağış veya bahşişi değildir. Türk devleti onun bunun siparişiyle kurulmuş değildir. Türkiye'nin geleceği yabancı başkentlerde belirlenemez. Türk ve Türkiye Yüzyılı, Türk milletinin yüksek vasfının kardeşlik ve kader ortaklığının mükafatı ve methiyesi olacaktır" diye konuştu.





"HİZAYA SOKAMAZLAR"

Türkiye'nin parmak sallanarak hizaya sokulacak bir ülke olmadığını vurgulayan MHP lideri Bahçeli, "Türkiye onun bunun dayatma ve yaptırım tehditleriyle duruşundan taviz verecek bir ülke de değildir. Ülkemizin hak ve çıkarlarına önem ve öncelik verdikleri yoktur. Bunlar Batı'dan aferin bekleyen Türkiye karşıtlarıdır. Ortak mutabakat metninde FETÖ'cülere af vaadi, Pensilvanya'ya muhabbet, KHK'lılara ümit, PKK'ya açık çek, HDP'ye güvence, söz ve uzatılmış kirli eller vardır" diyerek Altılı Masa liderlerini topa tuttu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben Kemal geliyorum" sloganı da Bahçeli'nin gündemindeydi. Devlet Bahçeli, CHP liderine seslenerek, "Kemal Kılıçdaroğlu iyice şaşırmış ve şanzımanı kırmış olacak ki, film repliklerinden kendisine slogan üretecek kadar ucuzlamıştır. Vermeyince mabut, neylesin Mahmut durumu aynen budur. Bu Kılıçdaroğlu sürpriz yumurtadan çıkmış gibidir. Türk sinemasının duayen ismi rahmetle andığımız merhum Cüneyt Arkın'ın başrolünü oynadığı Hınç isimli filmden aşırdığı bir sözü (Ben Kemal geliyorum) kendisine uyarlayan Kılıçdaroğlu gelse ne yazar, gelmese ne yazar. Ben Kemal'im diyorsa biz de Türk milletiyiz diyoruz. Kendisine, geleceği varsa göreceği de var diyerek meydan okuyoruz" dedi.



"ABD'NİN KUKLALARI"

Kılıçdaroğlu'nun bu aralar can sıkıntısından gece-gündüz film izlediği anlaşılmaktadır. Gerçek hayat ile film sahnelerini karıştıracak kadar zıvanadan çıkmış, paralel evrene geçmiştir. Kılıçdaroğlu ben geliyorum diyor, kendisine geleceği varsa göreceği de var diyerek meydan okuyoruz" şeklinde konuştu. Altılı Masa'nın adaysız bir şekilde siyaset arenasında dolaştığını dile getiren Bahçeli, "Kazanacak aday açmazı ittifakı birbirine düşürmüştür. İYİ Parti CHP'ye kazan kaldırdı, masaya kutuplaşma hakim. Cumhur İttifakı Türk milletinin can evidir. Bu can ele geçirilmez, talan edilemez" ifadelerini kullandı. 9 ülkenin İstanbul'daki konsolosluklarını kapatmasıyla ilgili de konuşan Bahçeli, "Terör tehdidi bahanesiyle kapatmaları tek kelime ile rezalet. ABD bu işte öncü rol oynamış kuklalarını harekete geçirmiştir. Korku yaratmaya çalışmak asıl korkaklıktır. Mavi Vatan'da sabrımızı zorlayan Yunanistan'a haddini bildirmek için sıra aziz milletimde" dedi.