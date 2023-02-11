CHP’liler felaketin ortasında ego savaşı veriyor

Devlet, tüm birimleriyle dayanışma içinde tonlarca molozun altında kalan vatandaşlarını kurtarmanın çabasını verirken, CHP'lilerin ego kavgası 'pes' dedirtti. CHP'li Hatay Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, deprem bölgesinde kendisine "Merhaba" demeyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yüzüne karşı sert ifadeler kullandı. Refik, "Bu felaket karşısında yapabileceğiniz bir şey yok mu? Kalkıp bu kadar felaketin üzerinden bana daha 'merhaba' demeden 'seni alanda görmemiz lazım' diyorsun. Kabul etmiyorum çok üzüldüm" dedi. Özel ise, "Güzel kardeşim sen beni anlamıyorsun ki..." diyebildi. İki CHP'linin kavgası, ego savaşı olarak yorumlandı.

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