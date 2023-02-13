Çirkin açıklamaya AK Parti’den yanıt

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin deprem bölgesine yapılan yardımlara ilişkin sözleri hedef alındı. Çirkin paylaşıma AK Parti İzmir'den, yanıt gecikmedi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Çirkin üslubunuzu kınıyoruz. Genel Başkanınızdan öğrendiğiniz tam size yakışan bu dili Millete havale ediyoruz. İzmirlilerin yardımlarına kendi adınızı yazmış insanlarsınız. Kimseye ders vermeye kalkmayın. Altında kalırsınız." ifadelerini kullandı.

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