Burada siyaset yapmayın

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler nedeniyle canları burunlarında olan depremzedeler, bölgeye gelerek siyasi açıklamalarda bulunan parti liderlerine tepki gösteriyor. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın ardından, İyi Parti lideri Meral Akşener de Malatya ziyaretinde depremzedelerin tepkisiyle karşılaştı.

Bir enkazda yaptığı inceleme sonrası makam aracına binen Akşener'e depremzedelerden tepki gelince ortalık bir anda karıştı.

Akşener hızlıca bölgeden uzaklaşırken vatandaşlar ile partililer arasında arbede yaşandı.

Vatandaşlardan biri, "Burası siyasetin yeri değil, cehennemin dibine kadar yolları var. Siyaset yapacaksanız gidin başka yerde yapın" diye konuştu. Tepkili vatandaşlar korumalar tarafından uzaklaştırılırken, İyi partililerin depremzedelere küfür ettiği iddiası yine tartışmaları alevlendirdi.

DAVUTOĞLU DA SAÇMALADI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle sert eleştiri aldı. Depremler üzerinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirmeye kalkan Davutoğlu'na yüzlerce vatandaş tepki gösterdi. Davutoğlu'na cevap veren vatandaşlar, "Yazıktır, günahtır, ayıptır. Şimdi siyasetin sırası mı?", "Senin kalbin nasıl böyle karardı! Ve boşuna çırpınıyorsun! Gönüllerden silindin, tarihten de silineceksin!", "Sana inandığımız, hoca dediğimiz günlere yazıklar olsun. Daha enkaz altında yüzlerce canımız varken. Yaralarımız kabuk bile tutmamışken çirkinliğini ve kinini üstümüze salmaya devam ediyorsun" ifadelerini kullandı.

BABACAN'IN KORUMALARI VATANDAŞI TEKMELEDİ

DEPREM bölgesindeki seferberlik yüzleri güldürürken, ortaya çıkan bir video ise büyük tepki çekti. Vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçilirken, sahaya inen muhalefet liderleri algı operasyonlarını başlattı. DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'ın korumaları, Kahramanmaraş'ta yakınlarını kaybeden bir depremzedeyi tekmeledi. Üzerinde ayakkabı izi olan vatandaşı görenler duruma öfkelendi. Partinin Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'e tepkiler çığ gibi büyüdü. Ekmen depremzedeye defalarca "Senin adın ne?" derken, vatandaşlar kendilerine "Devlet yok" dedirtilmeye çalıştığını öne sürdü.