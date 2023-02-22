MHP Lideri Bahçeli’den sert çıkış: Bir insan enkaz altındayken spekülasyon üretmek vebaldir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Haksız ve hayasız siyasi eleştiri yapmak, seçim tarihiyle ilgili spekülasyon üretmek vebaldir. Bir yanda feryat sesleri duyuluyorken, diğer yanda siyasi hesap yapıyor olmak insafsızlık ve ilkelliktir" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında kara propagandalara ve muhalefete tepki gösterdi.

'AHLAKSIZLIĞIN MARKALARI'

BAHÇELİ, "Bir insanımız dahi enkaz altındayken, henüz felaketin sıcaklığı çok yakıcıyken, haksız ve hayasız siyasi eleştiri yapmak, seçim tarihiyle ilgili spekülasyon üretmek vebaldir, bu vebal zillet ittifakını teşkil eden her partinin hissesine eşit olarak düşmüştür. Bir yanda arama kurtarma faaliyetleri devam ediyorken, diğer yanda devleti ve hükümeti sistematik şekilde suçlamak en hafif tabirle terbiyesizliktir" dedi. Deprem fırsatçılarına da seslenen Bahçeli şöyle konuştu: "Fırsatçılığın karanlığından istifadeyle fiyat etiketlerini kabartanlar, kiraları artıranlar, kasasını doldurmak için harekete geçenler bu milletin bir ferdi asla olamayacakları gibi şerefli de sayılamazlar. Depremden menfaat devşirmenin arayışında olanlar ahlaksızlığın markalarıdır. Bunları tek tek not aldığımız da çok iyi bilinmeli."

'NE SANDIKTAN KAÇARIZ NE DEMOKRASİYİ YOK SAYARIZ'

BAHÇELİ, "Rahat olun, biraz sabredin, Türk milleti sizin boyun ölçünüzü, kaç gram ettiğinizi yakında sandığa gömerek ilan edecektir. Bilinmelidir ki ne sandıktan kaçarız, ne de demokrasiyi yok sayarız. Acılarımızın tam ortasında, seçimlerle ilgili polemik yapan, ertelendi-ertelenmedi çetelesi tutan zillet ittifakı paranoyaktır, saplantılıdır, hayalperesttir. Yalan söylediler, algı operasyonuna heveslendiler, husumet yaydılar. Askerler nerede dediler, kahramanlar her yerdeydi, yalın gerçeği görmediler" diye konuştu.

FATMA GÖKSU