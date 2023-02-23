Meral Akşener’in, halkı dönüşüme karşı olmaya çağırdığı video ortaya çıktı

DEPREM öncesi kentsel dönüşüme karşı çıkan muhalefet, deprem sonrası ikircikli bir tutum sergileyerek hükümeti kentsel dönüşüm üzerinden suçladı. Daha önce sol örgütler ile ele ele veren muhalefet, Hatay İskenderun'da 6 mahallenin dönüşümünü yargıya taşıyarak durdurdu. O mahalleler depremde yerle bir olurken, yüzlerce can yitip gitti. Büyük İstanbul depremi öncesi muhalefet benzer bir tutumu Megakent'te de sergiliyor.

Beykoz'un Tokatköy ilçesinde kentsel dönüşümle vatandaşlara daha güvenli mimariler sunulacaktı. Ancak CHP, İyi Parti ve HDP ile sol örgütler halkı kışkırtarak dönüşümü engelledi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in o günlerde halkı kentsel dönüşüme karşı organize olmaya çağırdığı kaydedilen bir videoda açıkça görüldü.