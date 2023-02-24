Dertleri geçim değil seçim

Türkiyemizin güzel insanları ve devletimiz, tüm imkanlarıyla deprem bölgelerinde yaşam-geçim için koşuyor. Büyük felaketin yaralarını sarmak için Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimizle beraber yeniden mücadele (İstikbal Savaşı) veriyor. Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli iki büyük sarsıntı ile 3 Hollanda büyüklüğünde 10 ilimiz yıkılmış, 15 milyon insanımız perişan olmuş, 42 bin insanımızı toprak almış.

Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları toplanıyor, ne beklersiniz?

Destek, dayanışma, yardım, birlik, moral ve iktidara yardımcı olmak değil mi? Devlet, millet zamana karşı yarışırken Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan Altılı Masa'nın 12'nci toplantısından sonraki açıklaması bir facia. Yıkıcı muhalefet zihniyetinin tipik örneği.

HİÇBİR ŞEY GİZLİ KALMAZ

Ülkemiz yanıyor ve hepimiz bu yangının içindeyiz. Sadece yangını söndürmek çözüm değil, yakılan evi daha güzel ve günümüz şartlarına uygun yeniden ortaklaşa yapmak gerekirken, Altılı Masa çıkarlarını konuşmuş, vicdan susmuş. Altılı Masa'nın derdi geçim değil, seçim. Dünyada hiçbir şey gizli kalmaz. Altılı Masa olarak seçim çıkarı hesabı yaptığınızı duyduk.

Altılı Masa'nın açıklamasına 'Seçim kesinlikle zamanında olmalı' diye bir laf yazamadınız, utandınız. Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları olarak 'Tam bir fırsat yakaladık, seçim bize yarar' diyerek bunun üzerine atladınız.

İYİ BİR SINAV VEREMEDİLER

Masa liderleri olarak iyi bir sınav veremediler. Gerçeği görmeyerek, seçimler üzerinden çıkarlarını düşündüler. Deprem sonrası, kimse ev yanarken koltuk hesabı yapamaz. Öncelik hesabı yapamaz. Altılı Masa liderlerine hatırlatırız. Felaket günlerinde, milletin ve devletin yanında olmak, siyasi yandaşlık değildir. Yıkıcılık değil, yapıcılık önemlidir. Sürekli açık aramak, kusur bulmakla muhalefet olunmaz. Deprem yaralarını sarmak için 85 milyon güzel insanımız, Başkan Erdoğan-devlet gecesini gündüzüne takmış, yeniden milli mücadele veriyor.

Bunları görmeyip, iyi işleri ve olumlu gelişmeleri görmemeniz neyin ifadesidir?

Altılı Masa olarak toplanıyorsunuz.

İnsanlarımız biraz olsun moral dolu sözler bekliyor.

Sizler ise haset ve husumet kaynaklı eleştirilere ortak çıkıyorsunuz. Altılı Masa'nın sefil laflarına bakar mısınız:

'Özerklik, liyakat, şeffaflık yokmuş.

Belediyeler ve STK'lara arasında ayrım yapılmış. Tek bir merkezden yanlış kararlar alınmış. Rant hırsıyla milletimize ölümcül faturalar ödettirilmiş.

Süreç iyi yönetilmemiş.

Sosyal medya platformlarında bant yavaşlatılmış. Borsa'nın kapatılmaması akıl dışı bir uygulamaymış.

Deprem sonrası yaşanan iç göçle ilgili herhangi bir planlama ve yönlendirme yapılmamış.' 'Tek kişiden talimat beklenen sistem zaiyatı katladı' diyorlar. Aziz milletin referandumla getirdiği sistemi küstahça eleştirmekte depremi de kullanıyorlar. "Millet ittifakı iktidara geldiğinde, 'yarın deprem olacakmış gibi' kriz yönetimi inşa edilecek" diyorlar.

Deprem üzerinden utanmadan iktidar olmayı hayal ettiklerini ifşa ediyorlar. Yazıklar olsun.

MİLLET DE ZİHNİNE NOT ETTİ

Şu cümleye dikkat ediniz:

"Tüm hata, kusur, ihmal ve kasıtlar apaçık ortada. Hukuki, idari ve siyasi sorumlular da arşivlenerek dosyalarda ve hafızalarımızda not edilmiştir." Yazıklar olsun, böyle yıkıcı muhalefet zihniyetine. Felaket sürecinde ne hakla not alıyorsunuz.

EVET: Esasında aziz milletimiz de Altılı Masa'nın yıkıcı muhalefetini zihinlerine not etti.

Depremden iktidar hesabı yaptılar. "Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için 2 Mart'ta toplanacağız" diyorlar. Aziz milletimiz can derdinde, onlar aday belirleme peşinde.

Millet sizin aday belirlemenizi değil, net ve açık, bir-beraber ve el ele olma, yarınları inşa etme konusunda menfaatsiz destek ve moral planlarınızı bekliyor. Altılı Masa liderlerine tekrar hatırlatırız:

Elbette eleştiriler olacaktır, onu daha sonra yapabilirsiniz.

İçinde bulunduğumuz zaman, yıkıcılık zamanı değildir. Hak, hakikat ve hakkaniyetten uzaklaşmanız kabul edilemez.

Yıkıcı muhalefetinize size destek verenler de saygı duymaz.

SONUÇ

BÜYÜK felaketler karşısında particilik olmaz. Uzlaşma konusunda maalesef muhalefeti göremedik. Çadırlarda yaşayan milyonlarca insanımız, geçim mücadelesi verirken Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener olmak üzere vicdan muhasebesinden sınıfta kaldılar. Vicdan köprülerinden geçmek yerine 18 Haziran'da yapılmasında ısrar ettikleri seçimlerden çıkar peşinde olduklarını gösterdiler.

Devleti zor ve zayıf duruma düşürecek her türlü faaliyetin dışında kalmak herkesin görevidir. Yazıklar olsun bu büyük felaket karşısında siyasi çıkar peşinde koşanlara. Düşmanlık üretmeye devam edenlere. Büyük felaket karşısında nefsinin çıkarlarına alet olanlara.