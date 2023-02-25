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Haberler Politika “Bir aksilik olmazsa seçimler Mayıs ayında yapılacak”

“Bir aksilik olmazsa seçimler Mayıs ayında yapılacak”

25.2.2023

“Bir aksilik olmazsa seçimler Mayıs ayında yapılacak”
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, seçim tarihi ile ilgili tartışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Seçimlerin ne zaman yapılacağı konusunda son sözün Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) olduğunu kaydeden Kalın, "Cumhurbaşkanı bu kararı kendi başına alamaz. Meclis'in bir karar, görüş bildirmesi gerek. Ama günün sonunda Yüksek Seçim Kurulu etkilenen 10 şehirde seçim olup olmayacağına karar verecek" dedi. "2 milyondan fazla kişi bölgeden ayrıldı" diyen Kalın, "Gittikleri yerde nasıl oy verecekler gibi teknik sorunlar var. Ancak eğilim, önümüzdeki günlerde aksi yönde bir siyasi mutabakat olmadıkça vaktinde, Mayıs'ta yapılması yönünde" dedi.
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