İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı canlı yayında CHP yönetimine karşı adeta açtı ağzını yumdu gözünü. CHP Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun "Bu masa Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kuruldu" cümlelerine yanıt veren İyi Parti lideri Meral Akşener, "Bize söylenen o değil, bu masa noter görevi görmeyecek" açıklamasında bulundu.



ORTAK adayın belirleneceğini Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizzat ilan ettiğini vurgulayan Akşener, "Hala aynı yerdeyim. Millet İttifakı'nın kazanamama ihtimalini konuşmamız söz konusu değil. Benim bildiğim sayın Kılıçdaroğlu adayın ortak belirleneceğini kendi ilan etti. Sayın Bülent Kuşoğlu ile başlayan sözler var. Bu masanın sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulduğu yönünde ve bunu tekzip eden olmadı. Bu kabul gören bir durumsa o zaman rol icabı kurulmuş bir masa olur. Benim bilgim içinde bu masa noter görevi görmeyecek" dedi.

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