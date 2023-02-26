6’lı Masa’da adaylık krizi derinleşiyor

MİLLET İttifakı'nın 6'lı Masa'sında adaylık krizi bir kez daha gün yüzüne çıktı. İyi Parti lideri Meral Akşener'in CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tutmasının ardından CHP'den gelen yanıt gündemi sarstı. Bir televizyon programında Saraçhane'deki süreci CHP'li kurmayların yönetemediğini belirten Akşener, "Ahmaklık, gerizekalılık, beceriksizlik" gibi ifadeler kullandı.

CHP'nin kurmay zekasının olmadığını vurgulayan Akşener "Kurmay zekânız olsa beni arardınız, ben de kendi telefonumdan sizi halka gösterirdim" diyerek sözlerini daha da ileri götürdü.

AKŞENER'İN bu tavrı sonrası CHP'den gelen tepkileri Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür köşesine taşıdı. Kulislerin karıştığını belirten Övür, CHP tarafında Akşener için "Kadın kontrolden çıkmış... Çok güveniyorsa kendisi aday olsun..." ifadelerinin kullanıldığını söyledi.