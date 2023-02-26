  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika 6’lı Masa’da adaylık krizi derinleşiyor

6’lı Masa’da adaylık krizi derinleşiyor

26.2.2023

6’lı Masa’da adaylık krizi derinleşiyor

MİLLET İttifakı'nın 6'lı Masa'sında adaylık krizi bir kez daha gün yüzüne çıktı. İyi Parti lideri Meral Akşener'in CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tutmasının ardından CHP'den gelen yanıt gündemi sarstı. Bir televizyon programında Saraçhane'deki süreci CHP'li kurmayların yönetemediğini belirten Akşener, "Ahmaklık, gerizekalılık, beceriksizlik" gibi ifadeler kullandı.

CHP'nin kurmay zekasının olmadığını vurgulayan Akşener "Kurmay zekânız olsa beni arardınız, ben de kendi telefonumdan sizi halka gösterirdim" diyerek sözlerini daha da ileri götürdü.

AKŞENER'İN bu tavrı sonrası CHP'den gelen tepkileri Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür köşesine taşıdı. Kulislerin karıştığını belirten Övür, CHP tarafında Akşener için "Kadın kontrolden çıkmış... Çok güveniyorsa kendisi aday olsun..." ifadelerinin kullanıldığını söyledi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA