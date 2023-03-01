Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda seçim mesajı: Millet 14 Mayıs’ta gereğini yapacaktır

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Deprem bölgesinde ve çevresinde büyüklükleri 6'nın üzerine kadar çıkabilen artçıların tedirginlikleri sürüyor. Gerçekten de Türkiye bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumdadır. Depremleri engelleyebilmemiz mümkün değildir. Bize düşen görev şudur, alt yapısıyla, yollarıyla, okullarıyla, güvenli yerler inşa ederek hazırlık yapmaktır. Her iki konuda da ülkemiz son 20 yılda geçmişler mukayese edilemeyecek kadar yol kat etmiştir. Sadece bizim neslimiz Van, Kütahya, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Marmara, Van, Elazığ, İzmir depremlerini bizzat hatırlamaktadır. Bunların dışında yüzlerce depreme daha maruz kaldık. Heyelanıyla, yangınıyla, kuraklığıyla daha başka afetlerle de karşılaştık. Darbe teşebbüslerine kadar tabii olmayan başka sınamaları da bunların üzerine eklememiz gerekiyor. 6 Şubat'ta 11 ilimizi vuran deprem fırtınası milletimize hepsinden daha büyük bir acıyı yaşattı. Deprem yaklaşık 500 kilometrelik bir alanda 14 milyonluk insanımızı etkiledi. Ağır kış şartlarıyla karşı karşıya kaldık. Bir yandan karmaşa, bir yandan hava şartları bizi gerçekten zorladı. Buna rağmen depremden bir kaç saat sonra bakanlarımız bölgeye ulaşarak koordine etmeye başladı.

"BU SİRK CAMBAZLARI BÖLGEYE NE KADAR GİTTİLER"

Ülkemizdeki tüm arama kurtarma ekiplerinin, dünyadaki arama kurtarma ekiplerinin de önemli bir kısmını deprem bölgesinde topladık. Bölgede görevlendirdiğimiz toplam kamu görevli sayısı 271 bin. Türk Silahlı Kuvvetlerimizle tüm imkanlarıyla bu çalışmalara katıldı. Gönüllülerle neredeyse yarım milyon insan depremzedelerimizin imdadına koştu.

Bu rakamlar değil ülkemizde dünyanın her yerinde böylesine geniş çaplı felakete müdahale edebilecek ekip bulmanın mümkün olmadığına işaret ediyor. Ülkemize gelen yabancı ekipler de bunları ifade ettiler. Biz bahanelerin arkasına sığınmıyoruz.

Kimi eksiklikler, aksaklıklar yaşanmıştır ama herkes şahittir ki var gücümüzle yardıma koştuk. Birilerinin insanlarımızla birlikte devletin de enkaz altında kalmasını ellerini ovuşturarak beklediğini biliyoruz. Acilen yapılması gereken tüm işler yapılınca bunlar da eski kimliklerine büründüler. Bu sirk cambazları, bu felaket tellalları bölgeye bugüne kadar ne kadar gittiler? Biz bölgeye iki kez gittik, arkadaşlarım zaten sürekli bölgede.

"MİLLET 14 MAYIS'TA GEREĞİNİ YAPACAK"

Bugün yavru muhalefet çıkmış yargıyı bizim yönlendirdiğimizi, bizim adeta yön verdiğimiz söylüyor. Ya ayıptır. Türkiye'de Erdoğan'ın bu konuda nasıl davrandığını Rabbim bilir. Sen önce kendini düzelt. Bu millet inşallah 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Bu tür kuru sıkı atanlara da prim vermeyecektir. Birileri için oturduğu yerden atıp tutmak kolay.

Enkazları kaldıracağız, yaraları sarıyoruz. Gönülleri alacağız. İnsanımızın önüne yeni bir gelecek sereceğiz. Helallik istemek bizim zafiyetimiz değildir. Milletimizle aramızdaki samimiyetten, muhabbettendir. Deprem turisti edasıyla bölgeden gelip geçen bu muhabbeti anlayamaz. Depremin başından beri bunlara cevap vermeye tenezzül etmedik. Biz can onlar mal derdinde...

Oluşturulmak istenen her algıyı not ediyoruz. Vakti gelince bu notları açıklayacağız. Şimdi tek gündemimiz depremdir. Depremin yol açtığı acılardır. Bunların telafileridir. Sözümüzü sadece millete söylüyoruz. Vatandaşımızın mağduriyetini giderene kadar başka bir şey ile ilgilenmeyeceğiz. Bu zor günlerde bile iç hesaplaşmadan başlarını kaldıramayıp ülkenin gerçek gündemine dönemeyenleri milletimize havale ediyoruz.

Hatay'da 145 bin 650 konut, 15 bin 224 köy evi

Maraş'ta 83 bin 18 bin 681 köy evi

Malatya 62 bin konut 16 bin 714 köy evi

Adıyaman 43 bin 400 konut

Osmaniye'de 11 bin 600 konut ve 1598 köy evi

Diyarbakır 6 bin konut 634 köy evi

Elazığ'da 4500 konut 588 köyevi

Şanlıurfa'da 3 bin konut 700 köy evi

Adana'da 1800 konut 293 köy evi

Kilis 1250 konut 1681 köy evi yapacağız.

Biz yaparız, biz iş üretiriz. her seferinde bize başaramazsınız dediler ama biz verdiğimiz sözleri yerine getirdik. insanımızın bize olan inanç ve güvenini boşa çıkarmadık. 6 şubat depremlerinin izlerini kısa sürede inşallah sileceğiz. deprem bölgesini dayanışma içerisinde ayağa kaldıracağız.

Artık hiçbir şekilde yatay ve bölgenin kültürüne uygun özgün mimariden taviz vermeyeceğiz. Fay hattında yapılaşma olmayacak. Zemine uygun yerlerde ise düşük yoğunluklu az katlı sağlam binalar inşa edilebilecek.

"BİZ CAN DERDİNDEYİZ, ONLAR MAL DERDİNDE ARAMIZDA BÖYLE BİR FARK VAR"

Yaraları saracağız, sarıyoruz. Yıkılanların yerine daha iyisiyle yenisini yapacağız, gönülleri alacağız, insanımızın önüne yeni bir gelecek, yeni bir hayat inşallah sereceğiz. Eksiklerimizi söylemek, helallik istemek bizim zafiyetimiz değil, milletimizle aramızdaki samimi muhabbetin ifadesidir. Milletimizle böyle bir gönül bağı olmayanlar adeta deprem turisti edasıyla bölgeden gelip geçenler bu hasbi muhabbetin manasını kavrayamaz. Onun için dikkat ederseniz deprem anından beri bu kifayetsiz muhterislerin hiçbirini muhatap almadık, cevap vermeye tenezzül etmedik. Şu anda biz can derdindeyiz, onlar da mal derdinde. Aramızda böyle bir fark var.

"GEÇMİŞE DÖNÜK TÜM BORÇLARINI SİLİYORUZ"

Deprem bölgesindeki yıkık, yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı tüm binaların 6 şubat tarihi itibarıyla geçmişe dönük tüm borçlarını siliyoruz. Depremin en yıkıcı etkilerinin görüldüğü Kahramanmaraş Hatay, Adıyaman, Malatya illerinin tamamıyla, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki elektrik ve doğalgaz faturalarının tanzim ve tahsilini 3 ay süreyle erteliyoruz. Bilhassa Adıyamanlı vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren sarmalık kıyılmış tütün üreten çiftçi kooperatiflerimizin satışındaki yüzde 55'lik ÖTV'yi yarıya indiriyoruz. Önümüzdeki günlerde ihtiyaca göre bu destekleri, tedbirleri, kaynakları daha da çoğaltarak depremzedelerimizin yaralarını sarmaya, bölgenin ihyasını kesintisiz sürdürmeye kararlıyız.

"YENİ BİR STRATEJİK ORTAK AKIL OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Hem felaket öncesi hazırlıklar hem de felaket sonrası ortaya çıkacak maddi manevi mağduriyetleri vatandaş merkezli bir anlayışla yürütmemizi sağlayacak yeni bir vizyona ihtiyacımız var. Ülkemizin deprem ve diğer tabii felaketlerle iç içe yaşadığı gerçeğini unutmadan coğrafya kaderdir tespitini körü körüne bir kabulleniş değil, daha güçlü bir mücadelenin çıkış noktası haline getiriyoruz. Esasen ülke ve millet olarak bizi hayallerimizden, hedeflerimizden, yolumuzdan alıkoyacak engellerin tamamını ister tabii felaket ister siyasi, ekonomik, sosyal risk olsun bir afet olarak görmemiz gerekiyor. Devletimizin bekasıyla birlikte vatandaşımızın bekasını da gözeten ve önceleyen yeni bir stratejik ortak akıl oluşturmak istiyoruz.

"TÜRKİYE İÇİN BİR ULUSAL RİSK KALKANI MODELİ OLUŞTURMAYI PLANLIYORUZ"

Günlük siyasetle, seçimle alakası olmayan bu konunun polemik malzemesi yapılmasına kesinlikle karşıyız. Ülkemizin deprem, sel, heyelan, kuraklık, maden kazası, orman yangını gibi bu başlıklardaki öncelikli ve potansiyel risk alanlarını belirliyoruz. Başka hiçbir ölçüye bakmaksızın kendi alanındaki yetkin bilim insanlarımızı, teknik kadrolarımızı, yabancı uzmanlarla destekleyecek bu çalışmalara inşallah Cuma günü bir araya gelecek devam edeceğiz. Böylece Türkiye için bir Ulusal Risk Kalkanı Modeli oluşturmayı, şehirlerimizi depreme dirençli yerler haline getirmeyi planlıyoruz. Bundan sonra yapılacak tüm çalışmalar, bu modelin tamamlayıcısı olarak tasarlanacak ve uygulanacaktır.

Ön toplantısını Cuma günü yapacağımız Türkiye Ulusal Risk Kalkanı'nın modeli çalışmasının koordinasyonunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum bey yönetecektir. Esasen bir süredir farklı alanlarda zaten devam ettirdiğimiz çalışmaları bu modelle bütüncül bir yapıya kavuşturmuş olacağız.

Kentsel dönüşüm meselesini süratle çözeceğiz. Yeni bir çalışma yöntemi geliştireceğiz. Siyasi sabotajların önüne geçemeyeceği bir kentsel dönüşüm süreciyle bu işin önüne geçeceğiz.

Bunun için gereken hukuki çalışmaları yapıp sonbaharı beklemeden bu işe girişeceğiz.